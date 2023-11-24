سياسة
3 دقيقة قراءة
وزير الصحة التركي يستقبل 3 أطفال مصابين بعد إجلائهم من غزة
وصلت إلى العاصمة التركية أنقرة طائرة على متنها 3 أطفال مصابين أُجْلُوا من غزة للعلاج. وكان في استقبال الأطفال وزير الصحة فخر الدين قوجة.
وزير الصحة التركي يستقبل 3 أطفال مصابين بعد إجلائهم من غزة
قوجة في استقبال أحد الأطفال المصابين في مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة / صورة: AA
24 نوفمبر 2023

استقبل وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أمس الخميس، 3 أطفال فلسطينيين جرحى بعد إجلائهم من قطاع غزة ونقلهم إلى تركيا.

ووصلت الطائرة التابعة لوزارة الصحة التركية إلى مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة، وعلى متنها الأطفال الثلاثة ومرافقوهم.

وفي تصريحات صحفية بالمطار، قدم الوزير موجزاً عن حالة الأطفال الصحية.

كما أكد الوزير أن عملية الإجلاء الثالثة التي ستنفّذها تركيا للمرضى والمصابين من غزة عبر مصر ستُجرى اليوم الجمعة.

كان أُعلنَ سابقاً أن قائمة الدفعة الثالثة من مرضى غزة المزمع نقلهم إلى تركيا تتكون من 50 شخصاً، يشكّل الرضع والأطفال المصابون أغلبهم.

ولفت إلى وجود مرضى من غزة يعالَجون حاليّاً في أنقرة، وقال: "لدينا 88 مريضاً هنا (من غزة)، 5 منهم حاليّاً في العناية المركزة".

وقال قوجة إن الأطفال الثلاثة نُقلوا إلى مدينة أتليك الطبية في أنقرة وبدؤوا يخضعون للعلاج فيها.

وأشار إلى أن من بين هؤلاء طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام أُخرِجَت من تحت الأنقاض بعد تعرُّض منزلها للقصف.

وذكر الوزير أن الطفلة مصابة بكسور في ساقَيها وانقطاع في أصابع قدميها وجرح مفتوح في ساقها.

ووفقاً لقوجة، فإن الفرق الطبية بدأت أيضاً علاج طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام بُترت ساقها اليسرى من فوق الركبة بعد إنقاذها من تحت أنقاض منزلها الذي انهار جراء القصف.

وأشار إلى وضع خطة لإجراء عمليات إعادة تأهيل وتركيب أطراف صناعية للطفلة.

وقال إنه بدأ علاج طفل يبلغ من العمر عامين بعد تشخيص أولي بوجود تخثُّر في الوريد الذي ينتقل من الأمعاء إلى الكبد.

ولفت إلى أن المرضى وضعوا في وحدة العناية المركزة من أجل المراقبة الدقيقة، وأن جميع الإمكانات حُشدت لعلاجهم.

ووفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، خلفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 14 ألفاً و854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 36 ألف مصاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us