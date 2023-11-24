استقبل وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أمس الخميس، 3 أطفال فلسطينيين جرحى بعد إجلائهم من قطاع غزة ونقلهم إلى تركيا.

ووصلت الطائرة التابعة لوزارة الصحة التركية إلى مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة، وعلى متنها الأطفال الثلاثة ومرافقوهم.

وفي تصريحات صحفية بالمطار، قدم الوزير موجزاً عن حالة الأطفال الصحية.

كما أكد الوزير أن عملية الإجلاء الثالثة التي ستنفّذها تركيا للمرضى والمصابين من غزة عبر مصر ستُجرى اليوم الجمعة.

كان أُعلنَ سابقاً أن قائمة الدفعة الثالثة من مرضى غزة المزمع نقلهم إلى تركيا تتكون من 50 شخصاً، يشكّل الرضع والأطفال المصابون أغلبهم.

ولفت إلى وجود مرضى من غزة يعالَجون حاليّاً في أنقرة، وقال: "لدينا 88 مريضاً هنا (من غزة)، 5 منهم حاليّاً في العناية المركزة".

وقال قوجة إن الأطفال الثلاثة نُقلوا إلى مدينة أتليك الطبية في أنقرة وبدؤوا يخضعون للعلاج فيها.

وأشار إلى أن من بين هؤلاء طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام أُخرِجَت من تحت الأنقاض بعد تعرُّض منزلها للقصف.

وذكر الوزير أن الطفلة مصابة بكسور في ساقَيها وانقطاع في أصابع قدميها وجرح مفتوح في ساقها.

ووفقاً لقوجة، فإن الفرق الطبية بدأت أيضاً علاج طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام بُترت ساقها اليسرى من فوق الركبة بعد إنقاذها من تحت أنقاض منزلها الذي انهار جراء القصف.

وأشار إلى وضع خطة لإجراء عمليات إعادة تأهيل وتركيب أطراف صناعية للطفلة.

وقال إنه بدأ علاج طفل يبلغ من العمر عامين بعد تشخيص أولي بوجود تخثُّر في الوريد الذي ينتقل من الأمعاء إلى الكبد.

ولفت إلى أن المرضى وضعوا في وحدة العناية المركزة من أجل المراقبة الدقيقة، وأن جميع الإمكانات حُشدت لعلاجهم.

ووفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، خلفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 14 ألفاً و854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 36 ألف مصاب.