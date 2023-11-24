بدأت عشرات الشاحنات التي تحمل الوقود وغاز الطهي صباح الجمعة، الدخول من الجانب المصري إلى قطاع غزة مع دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع حيز التنفيذ في تمام الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لفلسطين المحتلة.

كما رُصد دخول شاحنات المساعدات الغذائية والطبية وعشرات سيارات الإسعاف إلى قطاع غزة من الجانب المصري عبر معبر رفح الحدودي.

وبدأ سريان وقف لإطلاق النار يستمرّ لأربعة أيام بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الجمعة، ومن المقرر أن تفرج حماس خلاله عن أول مجموعة من الرهائن الإسرائيليين في وقت لاحق اليوم في مقابل أسرى فلسطينيين لدى سجون الاحتلال.

وأكدت مصادر في الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي أن شاحنات غاز الطهي والوقود بدأت الدخول من الجانب المصري إلى أراضي قطاع غزة.

وستتزايد المساعدات التي تتدفق على قطاع غزة المحاصر خلال أول هدنة منذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت كتائب القسام قالت الخميس، إن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة مع إسرائيل يتضمن إدخال 200 شاحنة يومياً من الموادّ الإغاثية والطبية لكل مناطق القطاع.

وأشارت إلى أنه ستدخل يومياً 4 شاحنات وقود وغاز الطهي لكل مناطق قطاع غزة.

وفي الظروف الطبيعية كان متوسط حاجة القطاع من السلع يبلغ 500 شاحنة يومياً، إلى جانب الحاجة اليومية إلى 400 ألف لتر من الوقود (البنزين والسولار).

وفرضت إسرائيل على القطاع حظراً خانقاً تضمّن منع إدخال الوقود والغذاء والدواء، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وطوال الأيام الماضية من الحرب واجه الفلسطينيون صعوبات كبيرة في التواصل مع أفراد عائلاتهم بسبب ضعف الاتصالات وصعوبة الحركة، بخاصة بين المدن والمناطق الحدودية والقريبة من محاور التوغل الإسرائيلي.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحمَّلة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

ووفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، خلّفَت الحرب المدمرة التي يشنّها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 14 ألفاً و854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 36 ألف مصاب.