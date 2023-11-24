ألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات فوق المناطق الجنوبية من قطاع غزة، لتحذير السكان والنازحين من التوجه إلى المناطق الشمالية ومدينة غزة، خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة التي بدأ سريانها الساعة 7 بالتوقيت المحلي.

وكانت دعوات فلسطينية شعبية للعودة إلى الشمال أُطلقت الساعة الواحدة من ظهر الجمعة.

وقال الجيش في المنشور: "إلى سكان قطاع غزة، إن الحرب لم تنتهِ بعد، الهدنة الإنسانية مؤقتة ومنطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة وممنوع التجول فيها".

وتابع: "عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية في جنوبي القطاع وعدم التوجه إلى الشمال".

وبيّن أن التنقل متاح فقط "من الشمال إلى الجنوب عبر طريق صلاح الدين".

وختم قائلاً: "الرجوع إلى الشمال ممنوع وخطير، مصيركم ومصير عائلاتكم بأيديكم".

وبدأت في ساعات الصباح الباكر من اليوم الجمعة، الهدنة الإنسانية المتفَق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس والمقاومة الفلسطينية في جميع مناطق قطاع غزة لمدة 4 أيام، تشهد وقفاً كاملاً لإطلاق النار.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من 14854 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 36 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.