بدأ مئات آلاف النازحين الفلسطينيين الموجودين بمراكز الإيواء، صباح الجمعة العودة إلى أحيائهم ومنازلهم بمناطق قطاع غزة المختلفة لتفقُّدها والاطمئنان على أفراد عائلاتهم، مع بدء سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وطوال الأيام الماضية من الحرب واجه الفلسطينيون صعوبات كبيرة في التواصل مع أفراد عائلاتهم بسبب ضعف الاتصالات وصعوبة الحركة، خصوصاً بين المدن والمناطق الحدودية والقريبة من محاور التوغل الإسرائيلي.

ويمكن للنازحين الفلسطينيين في شماليّ قطاع غزة تفقُّد منازلهم في تلك المنطقة، في حين قد لن يتمكن الموجودون في مناطق الجنوب من العودة إلى مناطق الشمال.

وحذّر الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة، النازحين الفلسطينيين في جنوبيّ القطاع من التوجُّه إلى مدينة غزة وشماليّ القطاع.

وقال الجيش في منشورات ألقتها الطائرات الإسرائيلية فوق المناطق الجنوبية من القطاع: "إلى سكان قطاع غزة، إن الحرب لم تنتهِ بعد، الهدنة الإنسانية مؤقتة ومنطقة شماليّ قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة وممنوع التجول فيها".

وتابع: "عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية الموجودة في جنوبيّ القطاع وعدم التوجه إلى الشمال".

وبين أن التنقل متاح فقط "من الشمال إلى الجنوب عبر طريق صلاح الدين".

وختم قائلاً: "الرجوع إلى الشمال ممنوع وخطير، مصيركم ومصير عائلاتكم بأيديكم".

وجاءت المنشورات الإسرائيلية بعد دعوات فلسطينية شعبية للعودة إلى الشمال الساعة الواحدة من ظهر الجمعة.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحمَّلة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

ووفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، خلفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 14 ألفاً و854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 36 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء.