سياسة
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برعاية الرئاسة التركية.. انطلاق القمة الدولية للتواصل الاستراتيجي بإسطنبول
انطلقت اليوم في إسطنبول القمة الدولية الثالثة للتواصل الاستراتيجي "Stratcom Summit" برعاية رئاسة الاتصال في الرئاسة التركية وبمشاركة أسماء بارزة من 30 دولة.
برعاية الرئاسة التركية.. انطلاق القمة الدولية للتواصل الاستراتيجي بإسطنبول
الرئاسة التركية تدعو “التعاون الإسلامي” إلى التضامن مع فلسطين / صورة: AA
24 نوفمبر 2023

انطلقت اليوم الجمعة بإسطنبول القمة الدولية الثالثة للتواصل الاستراتيجي "Stratcom Summit" برعاية رئاسة الاتصال في الرئاسة التركية.

وتُعقد القمة في نسختها الثالثة تحت عنوان "الكفاح العالمي ضدّ التهديدات المختلطة.. الاستقرار، الأمن، التضامن".

وافتُتحت القمة بكلمة لرئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، تلتها كلمة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان. ومن المتوقع أن يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقمة بكلمة مسجلة .

كما تشارك وكيلة الأمين العامّ للأمم المتحدة للتواصل العالمي ميليسا فليمينغ برسالة مصورة في الجلسة الأولى للقمة.

ومن أبرز الأسماء المشاركة في القمة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في ليبيا وليد عمار اللافي، ووزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، وكبير مستشاري الرئيس التركي لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف جغطاي قليج.

وتستمرّ القمة يومين تُعقد خلالهما 9 جلسات، وسيتابعها أكثر من 3 آلاف شخص من مؤسسات وهيئات عامة وخاصة بينهم خبراء محليون وأجانب من 30 دولة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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