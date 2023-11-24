سياسة
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استشهاد فلسطيني بالضفة في اقتحام إسرائيلي لأريحا يرفع الحصيلة إلى 230
أسفرت عمليات الاقتحام التي نفذتها قوات الاحتلال الجمعة بعدة مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، عن استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، ليرتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 230 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
استشهاد فلسطيني بالضفة في اقتحام إسرائيلي لأريحا يرفع الحصيلة إلى 230
الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات الاقتحام في الضفة الغربية المحتلة / صورة: Reuters
24 نوفمبر 2023

استُشهد فلسطيني الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة، خلال عمليات اقتحام نفذتها القوات الإسرائيلية لعدة بلدات ومدن بالضفة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن "هيئة الشؤون المدنية (جهة التواصل مع إسرائيل) تبلغنا استشهاد الشابّ محمد الحناوي (22 عاماً) متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها صباح اليوم خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا".

واقتحمت قوة إسرائيلية مخيم عقبة جبر شرق الضفة وحاصرت المنزل ودفعت بتعزيزات عسكرية في المنطقة أدّت إلى اندلاع اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وواصل جيش الاحتلال صباح الجمعة عمليات الاقتحام والاعتقال في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة رغم دخول هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة حيز التنفيذ.

وأصيب مواطن فلسطيني بالرصاص في القدم خلال اقتحام الجيش للبلدة القديمة في نابلس، واعتُقل مواطنان اثنان في عملية سريعة استغرقت أقل من ساعة.

وفي بلدة رمانة بمحافظة جنين، هدمت قوات الجيش منزلاً بعد اقتحام البلدة مدعومة بجيبات وجرافات عسكرية، وفرضت حصاراً عليها وسط مواجهات وصفها شهود عيان بـ"العنيفة".

ولفت شهود عيان إلى أن الجيش اعتقل اثنين من المنزل أحدهما مصاب بالرصاص، وأُعلنَ عن وفاته لاحقاً.

وبوتيرة يومية، ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى 230 منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 2900 جريح، وفقاً لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

ودخل اتفاق هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل وحماس صباح الجمعة حيز التنفيذ في قطا غزة، ويشمل إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحمَّلة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

ووفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، خلفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 14 ألفاً و854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 36 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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