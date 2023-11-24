سياسة
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"فصيل يميني مجنون".. اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في دبلن بعد طعن طفلين
أجّجَت حادثة طعن طفلين في أيرلندا غضباً شعبياً كبيراً، أدّى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين لوجود المهاجرين بالبلاد.
"فصيل يميني مجنون".. اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في دبلن بعد طعن طفلين
متظاهرون أيرلنديون يحرقون حافلة وسيارات في دبلن / صورة: AFP
24 نوفمبر 2023

اندلعت مساء الخميس اشتباكات عنيفة في العاصمة الأيرلندية دبلن، بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للمهاجرين.

وقال مسؤولون إن المتظاهرين أحرقوا سيارات ونهبوا عدة متاجر، احتجاجاً على حادثة إصابة ثلاثة أطفال في هجوم بسكين خارج مدرسة.

وحرست شرطة مكافحة الشغب شوارع المدينة، وعُلّق عمل وسائل النقل.

وبالقرب من جسر أوكونيل فوق نهر ليفي، اشتعلت النيران في سيارة وحافلة، فيما اقتحمت حشودٌ المتاجرَ ونهبت أحد شوارع التسوق الرئيسية في المدينة.

وجاءت الاضطرابات، الأسوأ في دبلن منذ سنوات، بعد إصابة فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات بجروح خطيرة في حادثة طعن في بارنيل سكوير إيست، شمال وسط دبلن.

ونُقل طفلان آخران وامرأة في الثلاثينيات من عمرها، ومنفذ الهجوم المشتبه به، إلى المستشفى بعد وقوع الحادثة في نحو الساعة 1:30 مساءً (13:30ت.غ).

وساعدت الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول جنسية المهاجم، الذي وصفته الشرطة بأنه رجل في الخمسينيات من عمره، على تأجيج الاضطرابات في أعقاب الهجوم.

وألقى قائد الشرطة درو هاريس باللوم على "فصيل مجنون بالكامل مدفوع بآيديولوجيا اليمين المتطرف"، وحذّر من "المعلومات المضللة".

وحمل بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها "حياة الأيرلنديين مهمة"، وجابوا أحد الأحياء التي تضمّ جالية كبيرة من المهاجرين، مردّدين هتافات "أخرجوهم".

وأطلق المتظاهرون ألعاباً نارية على شرطة مكافحة الشغب.

وتواجه أيرلندا أزمة إسكان مزمنة، إذ تقدّر الحكومة أن هناك عجزاً بمئات آلاف المنازل لعامة السكان.

وأدّى الاستياء واسع النطاق إلى ردّ فعل عنيف ضد طالبي اللجوء واللاجئين، كما روّجَت شخصيات يمينية متطرفة المشاعر المناهضة للهجرة في المسيرات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي مع ادعاءات بأن "أيرلندا ممتلئة".

يشار إلى أن عدد المهاجرين بين سكان أيرلندا البالغ عددهم 5.3 مليون نسمة، ارتفع إلى ثاني أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات في الأشهر الاثني عشر الأخيرة، حتى أبريل/نيسان، ووصل نحو 100 ألف لاجئ أوكراني منذ بداية الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، وهو من أعلى المعدلات مقارنة بعدد السكان في الاتحاد الأوروبي.

وبحلول وقت متأخر من المساء قال قائد الشرطة باتريك مكمينامين إن الهدوء عاد ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات خطيرة، وأضاف: "كانت بلطجة لا مبرر لها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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