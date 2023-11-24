سياسة
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كندا.. جرائم الكراهية في تورنتو تقفز إلى مستوى قياسي منذ بدء الحرب على غزة
شهدت جرائم الكراهية، لا سيما التي تستهدف المسلمين والعرب، في مدينة تورنتو الكندية ارتفاعاً قياسياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
كندا.. جرائم الكراهية في تورنتو تقفز إلى مستوى قياسي منذ بدء الحرب على غزة
مسيرة مناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة في مدينة تورنتو الكندية (المصدر: CBC) / Others
24 نوفمبر 2023

قالت السلطات الكندية اليوم الجمعة، إن عدد جرائم الكراهية المعادية "للسامية" وللمسلمين في تورونتو، كبرى مدن البلاد، شهد ارتفاعاً حادّاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد قائد الشرطة مايرون ديمكيو بأنه أُبلغَ عن 78 جريمة كراهية في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و20 نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة مع 37 جريمة في نفس الفترة من عام 2022.

وأضاف ديميكو أن "العدد الحقيقي أعلى دون شك لأن البعض يتردد في تقديم بلاغات".

وزاد عدد جرائم الكراهية التي تستهدف السكان المسلمين والفلسطينيين والعرب إلى 17 جريمة، مقابل جريمة واحدة فقط في عام 2022.

وقال ديمكيو في مؤتمر صحفي بثه التليفزيون: "تأثير الأحداث في الشرق الأوسط على مدينتنا مستمرّ ومتصاعد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول اعتقلت السلطات 25 شخصاً ووجهت 64 اتهاماً يتعلق بحوادث كراهية أُبلغَ عنها.

وقال ديمكيو: "جرائم الكراهية لا تصيب الضحايا فحسب بالصدمة، بل جميع أفراد المجتمع المستهدف وخارجه".

وعززت تورونتو حجم وحدة مكافحة جرائم الكراهية مؤقتاً إلى 29 شخصاً من 6 في المعتاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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