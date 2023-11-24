سياسة
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أردوغان: لن نسمح بمرور البروباغندا الإسرائيلية الكاذبة عبر الإعلام التركي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية وقناة TRT ووكالة الأناضول "كانت على قدر المسؤولية" بتغطية الحرب الإسرائيلية على غزة، وهنّأ أردوغان جميع الصحفيين الذين يدافعون عن الحقيقة بغضّ النظر عن جنسياتهم.
أردوغان: لن نسمح بمرور البروباغندا الإسرائيلية الكاذبة عبر الإعلام التركي
الرئيس التركي يشيد بدور المؤسسات الإعلامية التركية في تغطية الحرب على غزة / صورة: AA
24 نوفمبر 2023

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالدور الذي تؤديه المؤسسات الإعلامية التركية في تغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي مقدمتها دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية وقناة TRT ووكالة الأناضول.

جاء ذلك في رسالة مرئية بعث بها الرئيس التركي، الجمعة، إلى القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي "سترات كوم" بمدينة إسطنبول.

وقال أردوغان إن دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية وقناة TRT ووكالة الأناضول "كانت على قدر المسؤولية" بتغطية الحرب الإسرائيلية على غزة، مضيفاً أن "الصحفيين الأتراك أبدوا موقفاً شجاعاً".

كما هنّأ أردوغان جميع الصحفيين الذين يدافعون عن الحقيقة، بغضّ النظر عن جنسياتهم.

وأضاف الرئيس التركي أن "إسرائيل تقتل الصحفيين الساعين لنقل مأساة غزة إلى العالم، وهي قتلت حتى اليوم أكثر من 60 صحفياً".

وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل تستهدف الفلسطينيين في غزة، وترتكب مجازر بحق المدنيين، وأن "وسائل إعلام غربية تتجاهل المجازر الإسرائيلية واستهداف الصحفيين".

وأكد أنّ مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع للرئاسة التركية فنّد أكثر من 100 خبر كاذب متعمَّد للدعاية الإسرائيلية.

وتابع: "لن نسمح بمرور البروباغندا الإسرائيلية الكاذبة بوسائل الإعلام التركية".

في السياق، أشار الرئيس أردوغان إلى أن إسرائيل التي ارتكبت جريمة حرب بقطع الكهرباء والماء والغذاء عن أهل غزة "تسعى للتعتيم على الظلم بقطع الاتصالات عنهم".

وشدد أردوغان على أن مجلس الأمن الدولي المكلف بضمان السلم والاستقرار الدوليين فقد فاعليته تماماً خلال هذه الفترة، مضيفاً أن المنشورات المتحيزة للمؤسسات الإعلامية الدولية خلال أزمة غزة أمر مؤسف.

وأردف: "الكثير من وسائل الإعلام التي استشهدت بحادثة 7 أكتوبر/تشرين الأول، تجاهلت الجرائم ضد الإنسانية والحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، بل بلغ بها الأمر أنها لم تتخذ أي موقف إزاء مقتل زملائهم الصحفيين برصاص قوات الأمن الإسرائيلية".

وتابع: "أعتقد أن هذا الموقف غير المبدئي لم يؤذِ أسر الصحفيين الذين فقدوا حياتهم فحسب، بل مجتمع الصحافة بأكمله".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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