نقلت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، 39 أسيرة وأسيراً فلسطينياً إلى سجن "عوفر" وسط الضفة الغربية، استعداداً لإطلاق سراحهم في إطار صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على موقعها: "غادرت الأسيرات الأمنيات الـ24 من سجن الدامون، والأسرى الأمنيين الـ15 من سجن مجدو، الذين سيُطلَق سراحهم ضمن صفقة الرهائن".

وأضافت: "يُنقل المعتقلون في قافلة إلى سجن عوفر وتحت حراسة مشددة"، دون أن تكشف عن أسماء الأسيرات والأسرى الذين تشملهم عملية الإفراج.

وقالت مصادر محلية في القدس الشرقية إن الشرطة الإسرائيلية استدعت عدداً من أهالي الأسرى الفلسطينيين المزمع إطلاق سراحهم، وحذّرتهم من إبداء أي مظاهر احتفال.

كانت العائلات قد قررت من تلقاء نفسها عدم الاحتفال أخذاً بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة للشهداء في غزة.

ومن المقرر أن يجري، اليوم الجمعة، إطلاق سراح 13 إسرائيلياً من غزة عبر معبر رفح، على أن تفرج إسرائيل بالتوازي عن 39 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.

ويجري إطلاق الأسرى على دفعات على مدى 4 أيام لتشمل 50 إسرائيلياً و150 فلسطينياً وجميعهم من النساء والأطفال من الجانبين.

ولدى "حماس" نحو 239 إسرائيلياً أَسَرَتهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، خلال هجوم نفَّذته على مستوطنات "غلاف غزة"، فيما تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 200 طفل و78 سيدة ومئات المرضى والجرحى.