سياسة
2 دقيقة قراءة
السيسي يدعو لإقامة دولة فلسطينية ولو منزوعة السلاح وبضمانات
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسَي وزراء إسبانيا وبلجيكا بالقاهرة، لإقامة دولة فلسطينية ولو منزوعة السلاح وبضمانات قوات أممية أوروبية أو أمريكية.
السيسي يدعو لإقامة دولة فلسطينية ولو منزوعة السلاح وبضمانات
السيسي خلال اجتماعه مع رئيسَي وزراء إسبانيا وبلجيكا في القاهرة: تجب إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح / صورة: AFP
24 نوفمبر 2023

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة، على أهمية إقامة دولة فلسطينية، معرباً عن الاستعداد لأن "تكون منزوعة السلاح وبضمانات قوات أممية أوروبية أو أمريكية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس المصري بالقاهرة مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز (الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي) ونظيره البلجيكي، ألكسندر دي كرو (الرئاسة المقبلة)، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وقال السيسي: "لا بد أن تكون على حدود الرابع من يونيو/حزيران دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، جنباً إلى جنب مع إسرائيل"، وفق المصدر ذاته.

وأضاف: "إننا مستعدون أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح، وبضمانات بوجود قوات من الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أمريكية حتى نحقق الأمن لكلتا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية".

وأكد الرئيس المصري "ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب المجتمع الدولي وإدخالها إلى الأمم المتحدة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us