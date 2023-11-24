شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة، على أهمية إقامة دولة فلسطينية، معرباً عن الاستعداد لأن "تكون منزوعة السلاح وبضمانات قوات أممية أوروبية أو أمريكية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس المصري بالقاهرة مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز (الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي) ونظيره البلجيكي، ألكسندر دي كرو (الرئاسة المقبلة)، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وقال السيسي: "لا بد أن تكون على حدود الرابع من يونيو/حزيران دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، جنباً إلى جنب مع إسرائيل"، وفق المصدر ذاته.

وأضاف: "إننا مستعدون أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح، وبضمانات بوجود قوات من الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أمريكية حتى نحقق الأمن لكلتا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية".

وأكد الرئيس المصري "ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب المجتمع الدولي وإدخالها إلى الأمم المتحدة".