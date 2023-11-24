سياسة
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تركيا والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون في قضايا الأمن والهجرة
ناقش وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا وعضو المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون في بروكسل، سبل تعزيز التعاون في قضايا الأمن والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.
تركيا والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون في قضايا الأمن والهجرة
وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا وعضو المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون في بروكسل / صورة: AA
24 نوفمبر 2023

أكدت تركيا والاتحاد الأوروبي إرادتهما بشأن تعزيز التعاون لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب وتسريع إجراءات حصول المواطنين الأتراك على تأشيرات دخول.

جاء ذلك في إعلان مشترك، عقب اجتماع الحوار رفيع المستوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة والأمن الذي عُقد في بروكسل الخميس، نشرته وزارة الداخلية التركية عبر بيانٍ الجمعة.

ووفقاً للبيان، تبادل الطرفان وجهات النظر حول السياسات والإجراءات المتعلقة بمنع الهجرة غير النظامية، خلال الاجتماع الذي ضم وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا وعضو المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون.

وتناول الجانبان المقاربات المشتركة في سلسلة من القضايا مثل أمن الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين، وناقشا سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات الهجرة وسلطات إنفاذ القانون.

وأكد الطرفان إرادتهما المشتركة لتحقيق نتيجة ناجحة في الوفاء بالمعايير في إطار حوار تحرير التأشيرات وتكثيف التعاون لهذا الغرض.

واتفقا على العمل على تسهيل سفر المواطنين الأتراك من خلال تسريع عمليات حصولهم على التأشيرة.

وفيما يتعلق بالأمن، اتفقا على زيادة التعاون والجهود المتبادلة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون.

وقرر الطرفان الاجتماع بانتظام لاستعراض التقدم المُحرَز في التعاون من أجل المصالح المشتركة على المستوى الفني في مجالَي الهجرة والأمن.

وجاء في البيان أن "تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وأنها شريك مهم للاتحاد في مجالي الهجرة والأمن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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