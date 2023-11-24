قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن التضليل الإعلامي المؤسساتي مهّد الطريق لاحتلال أفغانستان والعراق سابقاً واليوم يمارَس ضد قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمعة في القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي بإسطنبول، التي تنظمها دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.

وأكد فيدان أنّ النظام الدولي والمعادلة الجيوسياسية آخذة في التحول، وأنّ التنافس الاستراتيجي بلغ ذروته منذ انتهاء الحرب الباردة.

وأوضح أنّ المنافسة بين الدول تجاوزت المنافسة التقليدية، بتأثير التطورات التكنولوجية، وأنّ النظام العالمي يشهد تهديدات من قبيل التضليل الإعلامي والهجمات السيبرانية، التي مكنت الأفراد من تهديد دول.

وأشار الوزير إلى أن الابتكارات ومنها تقنيات الاتصالات والذكاء الكمي والصناعي يمكن استخدامها لأغراض خبيثة في أيدي الخصوم، والذكاء الصناعي أقوى مثال على ذلك.

وبين فيدان أنّ إسرائيل باللجوء إلى التضليل الإعلامي تحاول الدفاع عن نفسها بعد أن قتلت أكثر من 14 ألفاً بينهم 6 آلاف طفل في غزة.

وقال: "من أجل هذا تقصف إسرائيل المستشفيات وتتهم الآخرين بذلك، وتبحث عن أنفاق تحت المستشفيات".

وأضاف: "إن الهدف الاساسي لإسرائيل من هذه الحكاية التي نسجتها، هو طمس معالم الاحتلال ومواصلة ممارساتها في القدس والضفة الغربية وغزة، من أجل وأد حل الدولتين نهائياً".

وذكر فيدان أن تركيا تواصل جهودها على مسارين، الأول يهدف إلى إرساء كامل لوقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى غزة، والمسار الثاني، يستهدف العودة إلى جهود تحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين.

وشدد على أن "الحل الوحيد للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي هو قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متكاملة جغرافياً وعاصمتها القدس الشرقية".

وأردف: "لا يمكن تحقيق السلام الحقيقي من خلال تكرار ما تفعله إسرائيل، أو بسماحنا لإسرائيل بجعل جريمتها طي النسيان بعد ارتكاب جريمة جديدة".

ودعا وزير الخارجية التركي الغرب إلى أن ينأى بنفسه عن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

وقال: "بقاء الحكومات الغربية صامتة بشأن المجازر وعدم الدعوة لوقف حقيقي لإطلاق النار يشير إلى انهيار أخلاقي وسياسي"، وذكر أن هذا الوضع يحمل في طياته خطر انقطاع الصلة تماماً بالقانون الدولي.

وأكد أن أي دعم مشروط أو غير مشروط يُقدَّم لإسرائيل هو بمثابة "شيك مفتوح لقتل مزيد من الفلسطينيين".