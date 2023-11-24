دعا النائب في البرلمان الهولندي عن حزب "دانك" توناهان قوزو، لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك "لقتله" آلاف الأطفال الفلسطينيين.

وأشار قوزو في مقابلة مع الأناضول إلى أن المواطنين في هولندا يتابعون الأحداث في غزة وكذلك الموقف "غير العادل" الذي تتخذه حكومة بلادهم.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال رئيس وزراء هولندا، مارك روته، لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن "عملية الجيش الإسرائيلي للقضاء على حركة حماس ضرورية، ولا يوجد طريق آخر، وإلا فلن تستطيع إسرائيل البقاء على المدى الطويل".

وشدد النائب عن حزب "دانك" -أغلب أعضائه من الأتراك والمهاجرين- على ضرورة محاكمة نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال: "العقاب هو الشيء الوحيد الذي يستحقه الظالمون. سيدفع نتنياهو ثمن ما اقترف عاجلاً أم آجلاً. سيحاسَب على قتله آلاف الأطفال الفلسطينيين".

وأضاف: "لسوء الحظ، فإن دولاً عديدة في أوروبا تبذل قصارى جهدها لكسب ود الحكومة الإسرائيلية وغض الطرف عن الظلم والتمييز والقمع والمذابح المرتكبة"، تحت ذريعة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ولفت قوزو إلى أنه لم يصافح نتنياهو خلال زيارته لهولندا في 2015، وأن السلطات الإسرائيلية تعمدت توقيفه خلال زيارته للقدس عام 2019.

وأضاف: "عبرت عن موقفي بكل صراحة من خلال عدم مصافحة قتلة الأطفال، وهو ما أشعر نتنياهو بعدم الارتياح. هذا يجعلنا بالطبع نشعر بالسعادة".

وزاد: "كان هدفي التعبير عن رأي شريحة مهمة داخل المجتمع الهولندي، والاصطفاف إلى جانب المظلومين ضد الظالمين. أنا فخور بما فعلت، ولو عاد الزمن بي إلى الوراء لفعلت ذلك مراراً وتكراراً".

وأوضح قوزو أنه زار القدس عام 2019 للوقوف على الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون هناك، وقال: "كان الوضع أسوأ بكثير مما قرأته أو شاهدته على شاشة التليفزيون".

وتابع: "إن التمييز والمعايير المزدوجة الممارَسة هناك واضحة للغاية. أردنا أن نسير إلى المسجد الأقصى حاملين العلم الفلسطيني رمزاً لمناهضة التمييز فاعتقلونا".

كما أشار قوزو إلى أن "بعض الأطراف السياسية في البرلمان الهولندي يدعم منظمة PKK ويتعاون معها، ونجحنا في تغيير موقف بعض الأحزاب السياسية من هذه القضية، ودفعها إلى الابتعاد عن التنظيم الإرهابي".

التمييز والعنصرية أكبر مشكلتين

النائب في البرلمان الهولندي أكد أن أشياء كثيرة تغيرت في هولندا بعد دخول حزب "دانك" إلى البرلمان عام 2017.

وقال: "في هذه الأيام التي يزداد فيها التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا والمشاعر المعادية للمسلمين في هولندا، بات المجتمع الهولندي بحاجة إلى صوت سياسي يعبر عن رأي شريحة مهمة داخله. كان هذا بالضبط الهدف من تأسيس حزب دانك".

ولفت قوزو إلى أن التمييز والعنصرية يعتبران أكبر مشكلة يواجهها الأشخاص الذين يعيشون في هولندا.

وأشار قوزو إلى انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات (جرت الأربعاء) في صفوف المواطنين الهولنديين من أصول أجنبية.

وشارك حزب "دانك" (التفكير) الهولندي لأول مرة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس/آذار 2017 بهولندا، وأسسه النائبان توناهان قوزو، وسلجوق أوزتورك، وحقق آنذاك نجاحاً لافتاً، بالنظر إلى حداثة تأسيسه، بعد فوزه بثلاثة مقاعد، في 3 مدن هولندية كبرى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14854 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 36 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.