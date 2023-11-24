قال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية الجمعة، إن الحركة ملتزمة تنفيذ اتفاق التهدئة وإنجاحه، ما دامت إسرائيل التزمته.

وقال هنية في كلمة مسجلة بثتها قناة الأقصى الفضائية التابعة لحماس: "تؤكد الحركة التزامها تنفيذ الاتفاق وإنجاحه ما دام العدو التزم تنفيذه".

وأضاف: "كما ترحب الحركة باستمرار المساعي الحميدة ومواصلة الجهود لإنهاء العدوان الصهيوني على شعبنا مقروناً برفع شامل للحصار عن غزة، وتبادُل الأسرى، ووقف الاعتداء على المسجد الأقصى، وتمكين شعبنا من ممارسة كل حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق تقرير المصير".

وتابع هنية: "بذل الأشقاء في مصر وقطر على مدار الفترة السابقة جهوداً حثيثة ودبلوماسية نشطة إلى أن جرى التوصل إلى هذا الاتفاق".

وعبّر عن الشكر الجزيل للبلدَين، مؤكداً "الاستعداد لاستمرار العمل معهما لتحقيق الوقف الشامل للعدوان على غزة، وإغاثتها العاجلة بكل حاجاتها المعيشية والطبية، وحماية شعبنا في القدس والضفة".

ومن المقرر الجمعة إطلاق سراح 13 إسرائيلياً من غزة عبر معبر رفح، على أن تفرج إسرائيل بالتوازي عن 39 فلسطينياً (24 سيدة و15 طفلاً)، من السجون الإسرائيلية، ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.

ويجري إطلاق الأسرى على دفعات على مدى 4 أيام لتشمل 50 إسرائيلياً و150 فلسطينياً وجميعهم من النساء والأطفال من الجانبين.

ولدى حماس نحو 239 إسرائيلياً أَسَرَتهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلال هجوم نفذته على مستوطنات غلاف غزة، فيما تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 200 طفل و78 سيدة ومئات المرضى والجرحى.