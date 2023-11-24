سياسة
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وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل الحرب بعد الهدنة ونحقق أهدافنا
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الجيش سيواصل الحرب على غزة بكامل قوته العسكرية بعد الهدنة، مشيراً إلى أن تل أبيب ليست معنية بحرب على الجبهة الشمالية الحدودية مع لبنان.
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل الحرب بعد الهدنة ونحقق أهدافنا
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يقول إن الجيش سيواصل الحرب بعد الهدنة / صورة: AA 
24 نوفمبر 2023

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الجمعة أن بلاده ستواصل الحرب بكامل القوة العسكرية بعد الهدنة الإنسانية في غزة.

وقال عقب اجتماعه مع نظيره الإيطالي غويدو كروزيتو في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب: "ستكون فترة التوقف (الهدنة الإنسانية) قصيرة وبعد ذلك سنواصل العمل بكامل القوة العسكرية".

وأضاف: "لن نتوقف حتى نحقق أهدافنا: تدمير حماس وإعادة الرهائن من غزة إلى إسرائيل، لديهم 240 رهينة، وهذا لا يمكننا قبوله ولا نستطيع أن نتسامح معه".

وفيما يتعلق بالساحة الشمالية الحدودية مع لبنان، قال غالانت: "ليس لدينا مصلحة في الحرب، لكن يجب علينا ردع أعدائنا"، وفق ما نقل مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريح مكتوب.

وأضاف: "لا تمكننا العودة إلى واقع السادس من أكتوبر/تشرين الأول، تعرضنا لهجوم وحشي من حماس، ثم هاجمنا حزب الله. ولن نتسامح مع التهديدات الموجهة إلى مواطنينا".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عمليتها العسكرية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

ومنذ ذلك الحين يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 14854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 36 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً لآخر إحصائية رسمية.

وبدأت الجمعة، في قطاع غزة هدنة إنسانية تستمر 4 أيام شرع الطرفان خلال اليوم الأول منها بإطلاق 13 إسرائيلياً من غزة عبر معبر رفح، على أن تفرج إسرائيل بالتوازي عن 39 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.

ويجري إطلاق الأسرى على دفعات على مدى 4 أيام لتشمل 50 إسرائيلياً و150 فلسطينياً وجميعهم من النساء والأطفال من الجانبين.

كما وقفت إسرائيل هجماتها على غزة فيما سمحت بإدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والوقود.

وأبقى الاتفاق، الذي جرى بوساطة قطرية ومصرية، إمكانية تمديد الهدنة الإنسانية لأيام إضافية حال إطلاق مزيد من الأسرى الإسرائيليين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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