سياسة
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تزامناً مع الهدنة.. إجلاء 70 جريحاً ومريضاً من مدينة غزة إلى جنوب القطاع
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إجلاء 70 جريحاً ومريضاً فلسطينياً، من مستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة بتنسيق ومرافقة الأمم المتحدة، إلى جنوب القطاع، تزامناً مع بدء هدنة إنسانية مؤقتة لمدة 4 أيام بدأت صباح الجمعة.
تزامناً مع الهدنة.. إجلاء 70 جريحاً ومريضاً من مدينة غزة إلى جنوب القطاع
فلسطينيون يفرون من الشمال إلى جنوب غزة / صورة: AFP
24 نوفمبر 2023

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الجمعة، إجلاء 70 جريحاً ومريضاً فلسطينياً، من مستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة بتنسيق ومرافقة الأمم المتحدة، إلى جنوب القطاع، تزامناً مع بدء هدنة إنسانية مؤقتة لمدة 4 أيام.

وقالت الجمعية في بيان مقتضب: "جرى إجلاء 70 جريحاً ومريضاً من مستشفى الأهلي المعمداني (بمدينة غزة)، إلى مستشفيات جنوب القطاع، بتنسيق ومرافقة الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت الجمعية في بيان: "عشر مركبات إسعاف للهلال الأحمر، بتنسيق ومرافقة الأمم المتحدة، انطلقت صباح اليوم (الجمعة)، من خانيونس (جنوب) نحو غزة، لإجلاء الجرحى والمرضى من المستشفى الأهلي المعمداني".

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ، عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ).

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وعلى مدار الأيام الـ48 الماضية، شن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 14854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 36 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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