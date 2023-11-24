سياسة
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إسبانيا وبلجيكا تطالبان بوقف إطلاق النار في غزة.. وإسرائيل تستدعي سفيرَيهما
طالب كل من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو خلال زيارة لمعبر رفح الحدودي مع قطاع غزة بوقف دائم لإطلاق النار في القطاع، فيما أوعزت السلطات الإسرائيلية باستدعاء سفيرَي البلدين وتوبيخهما.
إسبانيا وبلجيكا تطالبان بوقف إطلاق النار في غزة.. وإسرائيل تستدعي سفيرَيهما
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو خلال مؤتمر صحفي مشترك بجوار معبر رفح / صورة: AFP
24 نوفمبر 2023

أكد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز الجمعة ضرورة استمرار الهدنة الإنسانية ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده سانشيز مع نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو خلال زيارة لمعبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

وأضاف سانشيز: "نطالب بإطلاق سراح مزيد من الأسرى، ووقف إطلاق نار دائم".

وتابع: "إننا لا نريد العنف، فالعنف يولد العنف، ونريد أن يعم السلام، هذا الذي تكلمنا عنه مع نتنياهو أمس".

وفي تصريح للصحفيين، أكد سانشيز أنه إذا لم يعترف الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية فإن مدريد ستفعل ذلك.

وأشار إلى أن إسبانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في وقت قصير.

وأوضح: "حان الوقت لكي يعترف المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية. إنه أمر قيم ومهم، يجب أن نفعل ذلك مع الاتحاد الأوروبي".

بدوره، قال رئيس وزراء بلجيكا خلال المؤتمر الصحفي إن "وقف إطلاق النار المؤقت في غزة أمر مستحسن لكن وقف إطلاق النار الدائم هو الهدف النهائي".

إسرائيل تستدعي سفيرَي البلدين

في المقابل، أوعز وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين باستدعاء سفيري إسبانيا وبلجيكا في تل أبيب لـ"محادثة توبيخ حادة"، بعد تصريحات رئيسَي وزراء البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريح مكتوب: "بعد كلام رئيسَي وزراء إسبانيا وبلجيكا في رفح، أوعز وزير الخارجية إيلي كوهين باستدعاء سفيري الدولتين، لإجراء محادثة توبيخ حادة".

ونقلت الوزارة عن كوهين إدانته "المزاعم الكاذبة لرئيسَي وزراء إسبانيا وبلجيكا التي تقدم الدعم للإرهاب"، وفق تعبيره.

وأضاف أن "إسرائيل تتصرف وفق القانون الدولي، وتحارب منظمة إرهابية قاتلة"، (في إشارة إلى حركة حماس).

وزعم كوهين أن حركة حماس "ترتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية".

من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تصريح مكتوب، إن الأخير "يدين بشدة، تصريحات رئيسَي وزراء بلجيكا وإسبانيا، اللذَين لم يحمّلا حماس كامل المسؤولية عن ارتكاب جرائم بحق الإنسانية، وذبح مواطنينا، واستخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية"، وفق تعبيراته.

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ).

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 14854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6150 طفلاً وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 36 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً لآخر إحصائية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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