نقلت أطقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساء الجمعة، 13 أسيراً إسرائيلياً كانوا محتجزين لدى حركة حماس من قطاع غزة إلى الجانب المصري عبر معبر رفح البري.

وأفاد مراسل الأناضول بأن مركبات تابعة للصليب الأحمر تقلّ المحتجزين الإسرائيليين الـ13 وصلت إلى معبر رفح ونقلتهم إلى الجانب المصري من المعبر.

وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أنه سيجري نقل المحتجزين الإسرائيليين من مصر إلى معبر كرم أبو سالم على الحدود بين مصر وغزة وإسرائيل، ومنه إلى إسرائيل.

من جانبها، قالت قناة الأقصى الفضائية التابعة لحركة حماس عبر منصة تليغرام، إن "كتائب القسام أتمّت تسليم محتجزي الاحتلال (الإسرائيلي) إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

ومن المقرر تسليم المحتجزين إلى الجانب المصري لتسليمهم إلى إسرائيل، وفق اتفاق الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس.

في غضون ذلك أعلن رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين إطلاق سراح 12 أسيراً من مواطني بلاده كانوا لدى حركة حماس.

وأضاف تافيسين: "أكد مسؤولون أمنيون ووزارة الخارجية إطلاق سراح 12 رهينة تايلاندية، وأن مسؤولي السفارة في طريقهم لاستلامهم في غضون ساعة".

وأشار في تدوينة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس إلى أنهم سيدلون بتفاصيل عن الأسرى التايلانديين في وقت لاحق.

والجمعة دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ).

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق سراح 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وعلى مدار الأيام الـ48 الماضية، شن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 14854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6150 طفلاً وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 36 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.