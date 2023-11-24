سياسة
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قوات إسرائيلية تقتحم منازل أسيرات فلسطينيات بالقدس
كشف نادي الأسير الفلسطيني أن قوات إسرائيلية اقتحمت منازل أسيرات فلسطينيات بالقدس، اثنتان منهن ورد اسماهما في قائمة التبادل اليوم.
قوات إسرائيلية تقتحم منازل أسيرات فلسطينيات بالقدس
اقتحام إسرائيلي لمنازل أسيرات فلسطينيات بالقدس / صورة: AA
24 نوفمبر 2023

قال نادي الأسير الفلسطيني الجمعة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزل الأسيرتَين الفلسطينيتَين أماني الحشيم، وزينة عبده بالقدس (ورد اسماهما في قائمة التبادل اليوم)، وأبلغوا عائلة زينة بعدم إجراء أي لقاء صحفي.

وقال النادي في بيان: "اقتحم الاحتلال (الإسرائيلي) منزلَي الأسيرتَين أماني الحشيم وزينة عبده في القدس، وأبلغوا عائلة زينة بعدم إجراء أي لقاء صحفي".

وأضاف البيان: "الاحتلال استدعى منذ صباح اليوم (الجمعة)، أفراداً من عائلات الأسيرات المقدسيات إلى غرف التحقيق في المسكوبية، وصودرت هواتفهم، وهم محتجزون حتى الآن".

وأشار إلى أن "الاحتلال توعّد عائلة الأسيرة فاطمة شاهين في بيت لحم (جنوب الضفة الغربية)" دون مزيد من التفاصيل.

ويأتي تصعيد إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم بعد 48 يوماً شن خلالها الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 14854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6150 طفلاً وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 36 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ).

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق سراح 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وفي اليوم الأول من سريان الاتفاق ذكرت وزارة الخارجية القطرية على لسان المتحدث باسمها في تغريدة على منصة إكس الإفراج عن 13 إسرائيلياً بعضهم من مزدوجي الجنسية و 10 تايلانديين وفلبيني (كانوا محتجزين في غزة)".

وأشار إلى أن الإفراج عن التايلنديين والفلبيني "خارج إطار اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة"

وتابع المتحدث: "نؤكد الإفراج عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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