قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صادرات البلاد بلغت في الأشهر الـ12 الأخيرة حتى أكتوبر/تشرين الأول 254.8 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة الجمعة في حفل توزيع جوائز "أبطال إينوفاليغ" (برنامج لتطوير الابتكار في تركيا)، في مركز الخليج للمؤتمرات في إسطنبول.

وأعرب الرئيس أردوغان عن شعورهم بالفخر بجميع الشركات التي تساهم في الإنتاج والتوظيف والتصدير في تركيا، ولا سيما أبطال "إينوفاليغ".

وأشار إلى أن الزيادة المنتظمة في عدد الشركات المتقدمة إلى برنامج تطوير الابتكار كل عام تظهر أن ثقافة الابتكار بدأت تتجذر في عالم الأعمال.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن صادرات تركيا السنوية كانت 36.1 مليار دولار فقط في العام الذي وصل فيه حزب العدالة والتنمية السلطة (2002).

ونوه بأن قيمة الصادرات بلغت 254.2 مليار دولار آخر 12 شهراً، وبمعدل الزيادة هذا باتت تركيا الثالثة ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث سرعة زيادة الصادرات.

وأشار إلى أنه على الرغم من كل الصعوبات والمشكلات على المستوى العالمي، تواصل صادرات تركيا منحاها التصاعدي.

ولفت إلى أن الصادرات سجلت رقماً قياسياً جديداً في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، إذ زادت 7.4 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبلغت 22.9 مليار دولار.

وأضاف: "وهكذا سعدنا بالوصول إلى أعلى قيمة تصديرية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول. وبذلك بلغت صادراتنا في الأشهر الـ12 الأخيرة حتى أكتوبر/ تشرين الأول 254.8 مليار دولار".

وشدّد الرئيس أردوغان على أن زيادة الصادرات من حيث الأرقام أمر مهم بالتأكيد، لكن يجب التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادة النوعية أيضاً.

ونوه بأنهم يرغبون في تسطير نجاحات في مجالات الصواريخ والسفن والمدرعات والكاميرات ومنظومات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، على غرار نجاحات البلاد في مجال الطائرات المسيّرة.