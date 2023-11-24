كشف استطلاع للرأي عن الصراع في الشرق الأوسط أن معظم الألمان لا يقفون إلى جانب إسرائيل.

وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "ألنسباخ" ونشرته صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الجمعة، فإن الشعب الألماني يشعر بالقلق إزاء الاشتباكات بين فلسطين وإسرائيل، لكن أقلية صغيرة تشارك الرأي القائل إن "ألمانيا لديها مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل".

وحسب الاستطلاع فإن 76% من الألمان أعربوا عن قلقهم بشأن الصراعات في الشرق الأوسط.

وانقسم الجمهور فيما يتعلق بتقييم الأحداث، ففيما رأى 35% من الألمان المشاركين في الاستطلاع أن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة وإجراءاته القاسية ضد حركة حماس لضمان الأمن له ما يبرره، أعرب 38% عن رأيهم أنه ينبغي منع وقوع خسائر في أرواح الشعب الفلسطيني وزيادة الدعم لحماس.

وفيما يقول 37% من الألمان إن إسرائيل لا تبدي إلا قليلاً من التفهم تجاه جيرانها العرب، فإن 38% يشاركون الرأي القائل إن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية بشكل غير عادل.

وأظهر الاستطلاع أن غالبية الألمان لا يعتقدون أن إسرائيل تستحق دعماً ألمانيّاً خاصّاً.