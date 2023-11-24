سياسة
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استطلاع: غالبية الألمان لا يعتقدون أن إسرائيل تستحق دعماً خاصاً من بلادهم
أظهر استطلاع رأي بألمانيا عن الحرب الإسرائيلية على غزة، أن معظم الألمان لا يقفون بجانب إسرائيل، ولا يعتقدون أنها تستحق دعماً ألمانيّاً خاصّاً.
استطلاع: غالبية الألمان لا يعتقدون أن إسرائيل تستحق دعماً خاصاً من بلادهم
مظاهرات مؤيدة لفلسطين في ألمانيا ومطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة / صورة: AA
24 نوفمبر 2023

كشف استطلاع للرأي عن الصراع في الشرق الأوسط أن معظم الألمان لا يقفون إلى جانب إسرائيل.

وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "ألنسباخ" ونشرته صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الجمعة، فإن الشعب الألماني يشعر بالقلق إزاء الاشتباكات بين فلسطين وإسرائيل، لكن أقلية صغيرة تشارك الرأي القائل إن "ألمانيا لديها مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل".

وحسب الاستطلاع فإن 76% من الألمان أعربوا عن قلقهم بشأن الصراعات في الشرق الأوسط.

وانقسم الجمهور فيما يتعلق بتقييم الأحداث، ففيما رأى 35% من الألمان المشاركين في الاستطلاع أن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة وإجراءاته القاسية ضد حركة حماس لضمان الأمن له ما يبرره، أعرب 38% عن رأيهم أنه ينبغي منع وقوع خسائر في أرواح الشعب الفلسطيني وزيادة الدعم لحماس.

وفيما يقول 37% من الألمان إن إسرائيل لا تبدي إلا قليلاً من التفهم تجاه جيرانها العرب، فإن 38% يشاركون الرأي القائل إن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية بشكل غير عادل.

وأظهر الاستطلاع أن غالبية الألمان لا يعتقدون أن إسرائيل تستحق دعماً ألمانيّاً خاصّاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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