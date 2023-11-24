أعلن نادي الأسير الفلسطيني مساء الجمعة، إفراج إسرائيل عن 39 معتقلاً، 24 امرأة و15 طفلاً.

جاء ذلك في بيان للنادي غير الحكومي، بعد الإفراج عن أول دفعة أسرى فلسطينيين ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس.

وأوضح أنه "جرى الإفراج عن 39 معتقلاً فلسطينياً، بينهم 24 امرأة و15 طفلاً، في السجون الإسرائيلية".

ومساء الجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي أن الأسرى المفرج عنهم من قطاع غزة في إطار اتفاق هدنة مع حركة حماس، وصلوا إلى "الأراضي الإسرائيلية".

وقال الجيش في بيان إن "الرهائن المفرج عنهم خضعوا لتقييم طبي أولي داخل الأراضي الإسرائيلية"، مضيفاً: "سيستمر جنود الجيش الإسرائيلي بمرافقتهم في أثناء توجههم إلى المستشفيات الإسرائيلية، وسيجري لمّ شملهم مع عائلاتهم".

وكانت أطقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نقلت مساء الجمعة، 13 أسيراً إسرائيلياً كانوا محتجزين لدى حركة حماس من قطاع غزة إلى الجانب المصري عبر معبر رفح البري.

والجمعة دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ).

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق سراح 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وعلى مدار الأيام الـ48 الماضية، شن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 14854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6150 طفلاً وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 36 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.