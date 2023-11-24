سياسة
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مشعل: المقاومة بخير وأعددنا أنفسنا لحرب طويلة
قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل إن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بما فيها قياداتها وأسلحتها وأنفاقها بخير، وذلك بعد 48 يوماً من الهجوم على غزة، لافتاً إلى أنهم في الحركة أعدوا أنفسهم لحرب طويلة.
مشعل: المقاومة بخير وأعددنا أنفسنا لحرب طويلة
خالد مشعل: كل المخططات سيدوسها أبطال المقاومة والحكم في غزة بعد الحرب ليس على أهوائهم / صورة: AA
24 نوفمبر 2023

قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل الجمعة، إنه بعد 48 يوماً من الهجوم على غزة، فإن "المقاومة بخير، وقيادة الصف العسكري الأول سليمة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبر الإنترنت، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للمنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين المنعقد بإسطنبول، والذي جاء بعنوان: "العمل البرلماني والقضية الفلسطينية في عالم جديد"، ويستمر 3 أيام.

وأضاف مشعل: "المقاومة بخير، نعم يوجد شهداء من المقاتلين والقيادات والإدارات، وبعض القيادات العسكرية ولكن ليسوا من الصف الأول، رغم كل ذلك المقاومة بخير، أسلحتها وأنفاقها وقيادتها سليمة".

وتابع: "أعددنا أنفسنا لحرب طويلة ولكن لا نأمل أن تطول، الوضع الإنساني يؤلمنا ولكنه لا يثنينا عن المسيرة، فالقادة يستشهدون أيضاً، ولديهم أقارب بين الشهداء".

وعن الاحتمالات المقبلة، أفاد مشعل بأن "العدو (الإسرائيلي) عجز عن تحقيق أي هدف، صحيح هجّر البعض من الشمال، إلا أن الأغلبية باقية".

وأوضح: "كل المخططات سيدوسها أبطال المقاومة، والحكم في غزة بعد الحرب ليس على أهوائهم".

وعن الهدنة التي دخلت الجمعة حيز التنفيذ، قال مشعل: "من اليوم الأول أبدينا استعدادنا للإفراج عن المدنيين بيد المقاومة والفصائل والأهالي، لأنهم أُسروا بسبب انهيار القوات الإسرائيلية، وأفرجنا عن بعضهم في البداية لمواجهة الرواية الإسرائيلية".

وأكد أن الهدنة الإنسانية المؤقتة "جاءت لتحقق 3 أشياء هي الإفراج عن المعتقلين، ووقف العدوان وإدخال المساعدات".

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وعلى مدى 48 يوماً الماضية، شن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت 14854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6150 طفلاً، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين 36 ألفاً، بينهم أكثر من 75% أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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