سياسة
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الجيش الإسرائيلي يسقط صاروخاً من لبنان استهدف مسيّرة إسرائيلية
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أسقط صاروخاً أُطلق من لبنان، على مسيّرة إسرائيلية. ويستمر التصعيد على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية مع بزوغ فجر اليوم الثاني من الهدنة الإنسانية المؤقتة التي دخلت حيّز التنفيذ بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
الجيش الإسرائيلي يسقط صاروخاً من لبنان استهدف مسيّرة إسرائيلية
التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية يستمر مع بزوغ فجر اليوم الثاني من الهدنة الإنسانية المؤقتة. / صورة: AA Archive
25 نوفمبر 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر السبت أنه أسقط صاروخاً أُطلق من لبنان، على مسيّرة إسرائيلية.

وقال الجيش في بيان "جرى إسقاط صاروخ أرض-جو أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه طائرة بلا طيار (مسيّرة) تابعة للجيش الإسرائيلي".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "المسيّرة لم تتضرر وواصلت مهمتها. وأفيد أيضاً بأن الصاروخ لم يعبر الأراضي الإسرائيلية ولم تُفعّل أي تحذيرات"، وفق البيان.

وتابع البيان: "وخلال الحادث، جرى إطلاق صاروخ اعتراضي أيضاً. ورداً على الإطلاق، هاجمت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية بنية تحتية إرهابية في منظمة حزب الله".

ويتواصل التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية مع بزوغ فجر اليوم الثاني من الهدنة الإنسانية المؤقتة التي دخلت حيّز التنفيذ، صباح أمس الجمعة، والمحددة مبدئياً بـ4 أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق سراح 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة جرى إطلاق 13 منهم، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية جرى إطلاق 39 منهم، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وعلى مدى 48 يوماً الماضية، شنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 14 ألفاً و854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين 36 ألفاً، بينهم أكثر من 75% أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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