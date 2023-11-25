أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء الجمعة، تلقّي قائمة بأسماء الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين الذين سيطلَق سراحهم من غزة، اليوم السبت.

وقال المكتب في بيان مقتضب على منصة إكس: "تسلّم الموساد والجيش الإسرائيلي قائمة المختطفين الذين سيطلَق سراحهم غداً (السبت) حسب الموعد المحدد. ويفحص مسؤولو الأمن القائمة".

وأضاف: "جرى تسليم المعلومات إلى عائلات المختطفين، نطلب من وسائل الإعلام التصرف بالحذر المطلوب. سنضيف معلومات موثوقة حسب الحاجة ونطلب تجنب نشر الشائعات والمعلومات غير الرسمية".

من جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) إن تل أبيب "تسلمت (الجمعة) قائمة بأسماء الدفعة الثانية من الأسرى المزمع الإفراج عنهم، من بين المحتجزين في قطاع غزة".

وستفرج إسرائيل السبت عن 42 معتقلاً فلسطينياً، فيما ستطلق حركة حماس سراح 14 محتجزاً، وفق ما أفاد به مسؤولون إسرائيليون.

هدوء حذر

ويسود هدوء حذر في قطاع غزة في اليوم الثاني للهدنة، إذ تشهد مناطق مختلفة حركة جيدة للمواطنين، حسبما أفادت به مراسلة TRT عربي في غزة.

وقالت المراسلة إن حركة المواطنين بين المحافظات الجنوبية والشمالية صعب للغاية، في الوقت الذي يشهد فيه القطاع الصحي دماراً هائلاً بسبب القصف الإسرائيلي على المستشفيات والمراكز الطبية ونفاد الوقود في ظل الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال.

من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة، عدم وجود معلومات لديها عن مصير مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سليمة، الذي اعتقله الاحتلال الثلاثاء الماضي.

وقالت المنظمة في بيان اطلعت إن "أبو سليمة اعتُقل في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، مع 5 آخرين من العاملين في المجال الصحي في أثناء مشاركتهم في مهمة قادتها الأمم المتحدة لإجلاء مرضى".

تفقد آثار الدمار

ومع دخول اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة المحددة مبدئياً بـ4 أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ، دخلت عبر معبررفح البري شاحنات تحمل مواد غذائية وصهاريج تحمل الوقود والغاز.

وفي وقت بدأ فيه آلاف النازحين العودة إلى منازلهم، وتفقُّد الدمار الذي أصابها في جنوب قطاع غزة، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي آخرين من الوصول إلى غزة وشمال القطاع، وأطلقت عليهم الرصاص لمنعهم من الوصول إلى منازلهم.

وروى فلسطينيون دخلوا غزة عبر معبر رفح البري لـTRT عربي معاناتهم وقلقهم على ذويهم حينما كانوا عالقين في مدينة الشيخ زويد المصرية خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ورصد مراسل TRT عربي الدمار الهائل الذي خلفه القصف الإسرائيلي على مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، حيث سُوي 31 مبنى بالأرض. ويسكن بمدينة الزهراء ما يزيد على 10 آلاف.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق سراح 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة جرى إطلاق 13 منهم، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية جرى إطلاق 39 منهم، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وعلى مدى الأيام الـ48 الماضية، شن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت 14854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6150 طفلاً، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين 36 ألفاً، بينهم أكثر من 75% أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.