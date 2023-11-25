أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 66 صحفياً جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت النقابة في حصيلة نشرتها على منصة فيسبوك "66 شهيداً من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

وذكرت أن صحفيَين مفقودان، هما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، فيما يوجد 31 صحفياً أسيراً اعتقلتهم سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وكشفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن من بين الشهداء الصحفيين " 6 صحفيات وهن: سلمى مخيمر وسلام ميمة وإيمان العقيلي وآلاء الحسنات وآيات خضورة ودعاء شرف".

وطالبت النقابة في بيانٍ كل المؤسسات الدولية والعربية والفلسطينية العاملة في القطاع النسوي والحقوقي، بمتابعة وملاحقة منظومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الزميلات الصحفيات اللاتي يتعرضن للاستهداف بالقتل والاعتقال والملاحقة والضرب والاعتداء على خلفية عملهن الصحفي".

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة المحددة مبدئيا بـ4 أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي.

ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة جرى إطلاق 13 منهم، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية جرى إطلاق 39 منهم، إضافة إلى إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وعلى مدى الأيام الـ48 الماضية، شن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت 14854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6150 طفلاً، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين 36 ألفاً، بينهم أكثر من 75% أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.