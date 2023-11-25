وافقت بلدية مدينة برشلونة الإسبانية الجمعة على إعلان تعليق العلاقات مع إسرائيل حتى الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة واحترام حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية.

وجاء قرار مدينة برشلونة بعد تصويت في المجلس البلدي، وتلبية لمطالب أكثر من 100 مؤسسة محلية في منطقة كتالونيا الإسبانية، التي تعتبر برشلونة عاصمتها وواحدة من مقاطعاتها الأربعة.

واعتبر القرار الذي أقره مجلس المدينة الجمعة، أن "جميع الهجمات على المدنيين مدانة"، وكذلك أي عقاب جماعي أو تهجير قسري أو تدمير منهجي للمنازل والبنى التحتية المدنية فضلاً عن قطع إمدادات الطاقة والمياه والغذاء والمواد الطبية لأهالي قطاع غزة.

ووفقاً لبيان برشلونة الذي تمت الموافقة عليه، فإن العقبات الرئيسية أمام السلام الدائم هي "احتلال واستعمار الأراضي الفلسطينية" و"إنكار حقوق" الشعب الفلسطيني.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقطع فيها برشلونة علاقاتها مع إسرائيل، ففي شهر فبراير/شباط من العام الحالي، كتبت آدا كولاو، عمدة برشلونة، إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تبلغه أن مدينة برشلونة "ستعلق علاقاتها مؤقتاً مع إسرائيل حتى تنهي الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وتمتثل امتثالاً تامًا للالتزامات المفروضة عليه بموجب القانون الدولي ومختلف قرارات الأمم المتحدة".

آنذاك، انضمت مدينة لييج البلجيكية في أبريل/نيسان ثم بيليم البرازيلية في مايو/آيار إلى برشلونة، وقررتا قطع العلاقات مع إسرائيل أيضاً. وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وقع العمدة الجديد لبرشلونة جاومي كولبوني مرسوماً بتعليق قرار الإدارة السابقة بوقف اتفاقية التوأمة مع تل أبيب وقطع العلاقات مع إسرائيل.

وفي وقت سابق الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه إذا لم يعترف الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية فإن مدريد ستفعل ذلك. جاء ذلك خلال تصريح للصحفيين في مصر التي يزورها مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو بعد زيارتهما الخميس لإسرائيل وفلسطين، لبحث الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي مدمر منذ أسابيع.

في المقابل، أوعز وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين باستدعاء سفيري إسبانيا وبلجيكا في تل أبيب لـ"محادثة توبيخ حادة"، بعد تصريحات رئيسَي وزراء البلدين.

وصباح الجمعة، دخلت حيز التنفيذ أول هدنة إنسانية مؤقتة لمدة 4 أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، منذ اندلاع الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.