أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طبيب برصاص الاحتلال في بلدة قباطية قضاء مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) السبت، بإصابة شابَّين بالرصاص الحي، أحدهما جروحه خطيرة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية. ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية ومحلية أن "مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وشبان، عقب تسلل وحدة خاصة (مستعربين)، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات في بلدة قباطية".

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت، مخيمي عسكر القديم وعسكر الجديد شرق نابلس، وشنت اعتقالات طالت عدداً من الشبان الفلسطينيين، إلى جانب الاعتداء على أحد الشبان.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عبر مشاهد مصورة أن جرافة للاحتلال نفذت أعمال تخريب وتجريف داخل المخيم. وبيّن شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في المخيمين وفتشتها وعاثت فيها فساداً، واعتقلت عدداً من المواطنين.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على مواطن، وفتشت إحدى مركبات الاسعاف وأعاقت وصولها إلى داخل المخيمين.

وفي نفس السياق، اقتحم الاحتلال الاسرائيلي فجر السبت، مدينة البيرة وداهم منزلاً فيها. وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز في حي البالوع.

وأكدت مصادر محلية لوفا أن جيش الاحتلال اقتحم حي جبل الطويل وداهم منزلاً لعائلة الجيوسي وعاث خراباً في محتوياته.

فيما كشف مراسل TRT عربي عن وقوع اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيمي عسكر الجديد والقديم شرقي مدينة نابلس، بعدد كبير من الآليات العسكرية، لافتاً إلى وقوع اشتباكات مسلحة وسماع دوي انفجارات، ما يعني استهداف الآليات العسكرية الإسرائيلي بعبوات بدائية الصنع.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطناً بعد تفتيش منزله، وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الشمالي لمدينة الخليل في كلا الاتجاهين أمام حركة المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، كما داهمت بلدة الظاهرية جنوباً، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً ثلاثينياً، بعد أن داهمت منزله وفتشته. واعتقلت قوات الاحتلال، منتصف الليلة الماضية، شابَّين من قرية عين البيضا بالأغوار الشمالية.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 232 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 2900 جريح.