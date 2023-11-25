رحبت منظمات عالمية ودول عديدة بالهدنة الإنسانية القائمة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، والتي دخلت حيّز التنفيذ الجمعة عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ).

وعبّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث عن أمله في أن تتحول الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد.

وقال غريفيث في منشور على منصة إكس مساء الجمعة: "آمل أن يتبع هذا اليوم الأول من الهدنة الإنسانية العديد من الأيام الأخرى، وأن يؤدي إلى وقف إطلاق نار إنساني طويل الأمد لصالح سكان غزة وإسرائيل وخارجها".

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان: إن "200 شاحنة أرسلت من نيتسانا إلى معبر رفح بين مصر وقطاع غزة. وفُرغت 137 شاحنة من حمولاتها في نقطة استقبال تابعة للأونروا في غزة، لتكون أكبر قافلة مساعدات إنسانية يجري استقبالها في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأضاف: "كما دخل غزة 129 ألف لتر من الوقود و4 شاحنات وقود. وأُجلي 21 مريضاً من ذوي الحالات الحرجة من شمال غزة، في إطار عملية طبية واسعة النطاق".

ووفق البيان "قُدمت المساعدات لمئات آلاف الأشخاص، شملت الغذاء والمياه والإمدادات الطبية وغيرها من المواد الإنسانية".

ورحّبت الأمم المتحدة بإطلاق سراح 24 رهينة من المحتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الآخرين، حسب البيان.

ألمانيا

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إكس الجمعة إطلاق سراح الدفعة الأولى ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس بأنه "نبأ سار".

وقال شولتس: "إنها أخبار سارة، إطلاق سراح الدفعة الأولى من الرهائن أخيراً، ونلاقي صعوبة في فهم ما مروا به هم وعائلاتهم في الأسابيع الأخيرة".

وأشار المستشار الألماني إلى أن هذه النتيجة جاءت بفضل مساهمة دبلوماسية. وأعرب عن شكره لكل من بذل جهداً في التوصل إلى الاتفاق، مؤكداً أن "اليوم لا يمكن أن يكون إلا البداية".

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في حسابها على موقع إكس، إنها تشعر بالارتياح الشديد لوجود أربعة مواطنين ألمان بين الرهائن المفرج عنهم في غزة.

أستراليا

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي السبت، إن الهدنة في الحرب بين إسرائيل وحماس تمثل "تقدماً مهماً" في الصراع، ورحّب بإطلاق سراح أسرى محتجزين لدى حركة حماس.

وقال ألبانيزي على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "أستراليا ترحب بالإفراج عن الرهائن ووقف الأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة". وأضاف: "التطورات التي حدثت اليوم تمثل تقدماً مهماً وأستراليا ترحب بها".

اليابان

أعربت وزيرة الخارجية اليابانية عن أملها في تنفيذ الهدنة الإنسانية في غزة بشكل مستمر ومواصلة وقف الأعمال العدائية.

وقالت كاميكاوا في مؤتمر صحفي للوزيرة في العاصمة طوكيو، السبت، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءاً وأنهم قلقون من انتشاره في جميع أنحاء المنطقة.

وأردفت: "نأمل أن يتم تنفيذ الهدنة بشكل مطرد، وأن يتم إطلاق سراح الرهائن واستمرار وقف الأعمال العدائية".

وأضافت: "في الوقت الحالي، من المهم مواصلة الجهود الدبلوماسية بشكل استباقي لتحسين الوضع الإنساني في غزة ونزع فتيل الأزمة بسرعة".

بايدن: هذه مجرد بداية

على صعيد آخر قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، إن "إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة مجرد بداية".

وأضاف في مؤتمر صحفي خلال قضائه عطلة عيد الشكر بولاية ماساتشوستس، أن "إطلاق سراح الرهائن في غزة مجرد بداية، ويتوقع الإفراج عن مزيد غداً وبعد أيام".

وأكد بايدن وجود "فرص حقيقية" لتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة التي دخلت حيّز التنفيذ في غزة.

وتابع أن "لتمديد الهدنة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل فرصاً فعلية". وشدّد على "ضرورة إنهاء دائرة العنف في الشرق الأوسط".

واختتم بايدن حديثه قائلاً إن الوقت حان للعمل على "تجديد" حل الدولتين لإرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وصباح الجمعة، دخلت حيز التنفيذ أول هدنة إنسانية مؤقتة لمدة 4 أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، منذ اندلاع الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق سراح 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة جرى إطلاق 13 منهم، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية جرى إطلاق 39 منهم، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.