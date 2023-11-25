سياسة
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الأعنف منذ بدء الحرب.. هجوم روسي بالمسيّرات على كييف وزيلنسكي يصفه بالإرهاب
شنت روسيا هجوماً وُصف بـ"الأعنف" على العاصمة الأوكرانية كييف، فجر السبت، عبر أكثر من 70 مسيّرة من طراز "شاهد"، حسبما أعلنت السلطات، فيما وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم بالتزامن مع ذكرى يوم المجاعة "هولودومور" بأنه "إرهاب متعمد".
الأعنف منذ بدء الحرب.. هجوم روسي بالمسيّرات على كييف وزيلنسكي يصفه بالإرهاب
هجوم روسي كبير بالمسيرات على كييف تسبب في حرائق وأضرار بالمباني / صورة: AFP
25 نوفمبر 2023

أعلنت أوكرانيا، السبت، أنها أسقطت 71 مسيّرة روسية ليلا في ما وصفته سلطات كييف بأنه أكبر هجوم من نوعه على العاصمة منذ بدء الغزو، وتسبب في إصابة خمسة أشخاص بجروح بينهم طفل يبلغ 11 عاماً.

وقال سلاح الجو الأوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي إن "سلاح الجو دمر 71 مسيّرة من نوع شاهد 131/136 وغالبيتها الكبرى دُمرت في منطقة كييف".

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم، الذي وقع في الساعات الأولى من اليوم الذي تحيي فيه أوكرانيا ذكرى مجاعة هولودومور التي أودت بحياة ملايين الأوكرانيين في عامي 1932 و1933، بأنه عمل من أعمال "الإرهاب المتعمد".

وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي، "أكثر من 70 مسيرة في ليلة ذكرى المجاعة الكبرى.. القيادة الروسية فخورة بواقع أنها قادرة على القتل".

من جهته، أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تليغرام أن مبنى سكنياً في هذه المنطقة تضرر من سقوط حطام فيما تعمل فرق الانقاذ على إخراج امرأتين من بين الأنقاض.

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية، أن روسيا شنت أكبر هجوم بطائرات مسيّرة من طراز شاهد منذ بداية الحرب خلال الليل واستهدف كييف في الأساس، حسب رويترز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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