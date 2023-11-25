أكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن حل الدولتين الذي من شأنه إحلال السلام في الشرق الأوسط يتطلب وضع حد لعنف المتطرفين في المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في كندا، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي وكندا الجمعة.

ورحبت فون دير لاين ببدء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تنص على تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت: "أود أن أشكر من جعلوا هذا ممكناً، وخاصة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإسرائيل وقطر ومصر على جهودهم الدؤوبة".

وشددت المسؤولة الأوروبية على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضافت: "يحتاج الشعب الفلسطيني وجيرانه العرب إلى ضمانات بعدم حدوث تهجير قسري، ومنظور صالح للحياة عبر دولة فلسطين مستقلة تضم غزة والضفة الغربية وتحكمها إدارة فلسطينية متجددة، لهذه الغاية يجب إنهاء العنف غير المقبول للمتطرفين في الضفة الغربية".

على صعيد آخر، أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لمقتل عدد كبير من المدنيين وفي مقدمتهم آلاف الأطفال والنساء في الهجمات الإسرائيلية على غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وأعرب البيان عن ترحيبه ببدء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تنص على تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

وأضاف: "يجب تنفيذ هذه الخطة بالكامل وتمديدها لفترة أطول خطوة أولى نحو إنهاء الوضع الإنساني المروع المتواصل في غزة".

وتابع البيان: "عقب العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، فر أكثر من مليون شخص من منازلهم بلا مكان يذهبون إليه، وفي الوقت نفسه، فإن التصعيد غير المنضبط لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية أمر غير مقبول".

وذكّر بأن الاتحاد الأوروبي دعم دفاع إسرائيل عن نفسها من خلال الامتثال للقانون الإنساني الدولي منذ البداية، مضيفاً أن "الاتحاد الأوروبي يأسف لمقتل عدد كبير من المدنيين، وفي مقدمتهم آلاف الأطفال والنساء".

وأكّد البيان أن "حماية المدنيين في غزة والوصول دون عوائق إلى الخدمات الأساسية واحترام الأماكن المحمية مثل المستشفيات والمدارس ملزم قانونياً".

وأكمل أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام المستدام والأمن والازدهار لكل من الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وفلسطين، ومن واجب المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات جادة لجعل ذلك ممكناً".

وعلى مدى الأيام الـ48 الماضية، شن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت 14854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6150 طفلاً، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين 36 ألفاً، بينهم أكثر من 75% أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.