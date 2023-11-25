سياسة
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وزير خارجية فنزويلا ينتقد استمتاع نجل نتنياهو في ميامي وتدمير جيش بلاده غزة
انتقد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، قضاء نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عطلة في ميامي، في وقت تشن فيه إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة وتطهيراً عرقياً للشعب الفلسطيني.
وزير خارجية فنزويلا ينتقد استمتاع نجل نتنياهو في ميامي وتدمير جيش بلاده غزة
وزير خارجية فنزويلا يهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يقضي ابنه عطلة على شواطئ ميامي وسط الحرب على غزة / وسائل تواصل اجتماعي / Others
25 نوفمبر 2023

هاجم وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب قضاء نجل الأخير عطلة في ميامي، في وقت تشن فيه إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة.

ونشر جيل عبر حسابه على إكس، صورة لـ"يائير نتنياهو" في أثناء قضائه عطلة في ميامي الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي: "بينما يمارس الجيش الإسرائيلي التدمير والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فإن نجله يائير نتنياهو يقضي عطلة ممتعة في ميامي".

وتابع :"هكذا هي الأوليغارشية في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "القادة الصهاينة، دمى واشنطن، يدعون إلى التدخل العسكري، ويطالبون بالحصار الاقتصادي أو يدعون إلى الحرب ضد العزل، ويرسلون الشبان لقتل شبان آخرين".

وشدد على أن نتنياهو ووزرائه ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أن "التاريخ لن ينسى أبداً من كان المسؤول والمتواطئ في قتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال. ويجب على العالم أن يتحرك ضد هؤلاء المرتزقة".

وبينما كانت الهجمات الإسرائيلية مستمرة على غزة، قيل إن نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، يائير نتنياهو، كان يقضي عطلة في ميامي.

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت، حتى مساء الخميس، 14854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6150 طفلاً، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، وتجاوز عدد المصابين 36 ألفاً، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أثار بقاء ابن نتانياهو في الولايات المتحدة، مع انتشار صور له في ولاية فلوريدا يستمتع بالشمس على شواطئ ميامي، غضب كثيرين، الذين أعربوا عن استيائهم من امتناع يائير عن العودة إلى إسرائيل كما فعل كل جنود الاحتياط في الخارج للمشاركة في الحرب الدائرة في قطاع غزة في الجنوب وعلى الحدود مع لبنان في الشمال.

ويعيش يائير في فلوريدا منذ شهر أبريل/نيسان، حسب وسائل إعلام عالمية، عندما وبخه والده بسبب المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي نتج عنها عدة دعاوى قضائية وأحكام بغرامات كبيرة، بتهمة التشهير والإهانة. وكتب في إحدى منشوراته يصف المحتجين على مشروع حكومة والده بتعديل سلطة المحكمة العليا، بأنهم "إرهابيين"، كما اتهم الولايات المتحدة بمساندة المحتجين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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