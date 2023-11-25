كشف مسؤول دفاعي أمريكي عن تعرض سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي مساء الجمعة، لهجوم بطائرة بلا طيار يشتبه أنها إيرانية في المحيط الهندي.

وقال المسؤول الأمريكي لوكالة "أسوشيتد برس" مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن السفينة التي ترفع علم مالطا يشتبه في أنها استهدفت بطائرة بلا طيار من طراز "شاهد 136" كانت تحمل قنبلة على شكل مثلث في أثناء وجودها في المياه الدولية.

وانفجرت المسيّرة، ما أسفر عن إلحاق أضرار بالسفينة دون إصابة أي من أفراد طاقمها.

وقال المسؤول: "نحن نواصل مراقبة الوضع من كثب"، رافضاً توضيح سبب اعتقاد الجيش الأمريكي أن إيران تقف وراء الهجوم.

والأحد الماضي، تمكنت جماعة الحوثي اليمنية من خطف سفينة "غالاكسي ليدر" في البحر الأحمر، واقتيادها إلى ساحل الحديدة اليمني، حيث لا تزال محتجزة.

وفيما نفت الحكومة الإسرائيلية أي صلة لها بالسفينة المحتجزة أو امتلاكها واستئجارها من مواطنين إسرائيليين، أكدت شركة "أمبري" للأمن البحري، أن "المجموعة المالكة للسفينة مسجّلة باسم راي كار كاريرز Ray Car Carriers، وهي الشركة الأمّ لهذه المجموعة مدرجة باسم أبراهام رامي أونغار، ومقرّها "إسرائيل".

في حين أوضحت مجلة "ترايدويندز" Tradewinds المتخصصة في أخبار السفن، على موقعها الإلكتروني أن حاملة المركبات "مملوكة ومدارة من شركة Ray Car Carriers، وهي شركة بريطانية، وتشغّلها مجموعة "إن واي كاي" NYK اليابانية.

وتوعد زعيم الجماعة اليمنية، عبد الملك الحوثي، باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر الذي تمرّ عبره أكثر من 10% من التجارة العالمية سنوياً. كما هدد متحدث باسم الجماعة الأسبوع الماضي أيضاً باستهداف السفن الإسرائيلية.