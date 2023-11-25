سياسة
2 دقيقة قراءة
يملكها ملياردير إسرائيلي.. هجوم على سفينة حاويات في المحيط الهندي
تعرضت سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي لهجوم في المحيط الهندي مساء الجمعة، بطائرات يُعتقد أنها من طراز "شاهد" إيرانية الصنع، وفق مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته، مؤكداً أن واشنطن تراقب الأوضاع من كثب.
يملكها ملياردير إسرائيلي.. هجوم على سفينة حاويات في المحيط الهندي
 صورة تعبيرية: AP / Others
25 نوفمبر 2023

كشف مسؤول دفاعي أمريكي عن تعرض سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي مساء الجمعة، لهجوم بطائرة بلا طيار يشتبه أنها إيرانية في المحيط الهندي.

وقال المسؤول الأمريكي لوكالة "أسوشيتد برس" مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن السفينة التي ترفع علم مالطا يشتبه في أنها استهدفت بطائرة بلا طيار من طراز "شاهد 136" كانت تحمل قنبلة على شكل مثلث في أثناء وجودها في المياه الدولية.

وانفجرت المسيّرة، ما أسفر عن إلحاق أضرار بالسفينة دون إصابة أي من أفراد طاقمها.

وقال المسؤول: "نحن نواصل مراقبة الوضع من كثب"، رافضاً توضيح سبب اعتقاد الجيش الأمريكي أن إيران تقف وراء الهجوم.

والأحد الماضي، تمكنت جماعة الحوثي اليمنية من خطف سفينة "غالاكسي ليدر" في البحر الأحمر، واقتيادها إلى ساحل الحديدة اليمني، حيث لا تزال محتجزة.

وفيما نفت الحكومة الإسرائيلية أي صلة لها بالسفينة المحتجزة أو امتلاكها واستئجارها من مواطنين إسرائيليين، أكدت شركة "أمبري" للأمن البحري، أن "المجموعة المالكة للسفينة مسجّلة باسم راي كار كاريرز Ray Car Carriers، وهي الشركة الأمّ لهذه المجموعة مدرجة باسم أبراهام رامي أونغار، ومقرّها "إسرائيل".

في حين أوضحت مجلة "ترايدويندز" Tradewinds المتخصصة في أخبار السفن، على موقعها الإلكتروني أن حاملة المركبات "مملوكة ومدارة من شركة Ray Car Carriers، وهي شركة بريطانية، وتشغّلها مجموعة "إن واي كاي" NYK اليابانية.

وتوعد زعيم الجماعة اليمنية، عبد الملك الحوثي، باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر الذي تمرّ عبره أكثر من 10% من التجارة العالمية سنوياً. كما هدد متحدث باسم الجماعة الأسبوع الماضي أيضاً باستهداف السفن الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us