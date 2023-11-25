أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز بأن شركة إكس للتواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك قد تخسر ما يصل إلى 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات بحلول نهاية العام مع وقف عشرات العلامات التجارية الكبرى حملاتها التسويقية على المنصة.

وأدّى دعم ماسك لمنشور اعتبر معادياً للسامية على المنصة الأسبوع الماضي إلى وقف عدة شركات منها والت ديزني ووارنر براذرز ديسكفري إعلاناتها مؤقتاً على المنصة المعروفة سابقاً باسم تويتر.

وردت شركة إكس برفع دعوى قضائية ضد مجموعة ميديا ماترز المعنية بمراقبة وسائل الإعلام قائلة إن المنظمة شوهت سمعة المنصة من خلال تقرير ذكر أن إعلانات علامات تجارية كبرى منها أبل وأوراكل ظهرت بجوار منشورات عن أدولف هتلر والحزب النازي.

وذكر التقرير أن الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أشارت إلى أكثر من 200 وحدة إعلانية لشركات مثل أمازون وكوكاكولا ومايكروسوفت وقف كثير منها الإعلانات مؤقتاً على المنصة أو يدرس وقف الإعلانات.

وقالت إكس أمس الجمعة إن 11 مليون دولار من الإيرادات معرضة للخطر وإن الرقم الدقيق يتغير مع عودة بعض المعلنين إلى المنصة وزيادة آخرين الإنفاق، وفقاً للتقرير.