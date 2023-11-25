سياسة
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لدعم ماسك منشوراً "يعادي السامية".. إكس قد تخسر 75 مليون دولار بنهاية العام
أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز بأن شركة إكس للتواصل الاجتماعي قد تخسر ما يصل إلى 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات بحلول نهاية العام مع وقف عشرات العلامات التجارية الكبرى حملاتها التسويقية على المنصة.
لدعم ماسك منشوراً "يعادي السامية".. إكس قد تخسر 75 مليون دولار بنهاية العام
"معادياً للسامية".. تقرير يفيد بأن إكس مليار قد تخسر 75 دولار بنهاية العام. / صورة: AFP
25 نوفمبر 2023

أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز بأن شركة إكس للتواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك قد تخسر ما يصل إلى 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات بحلول نهاية العام مع وقف عشرات العلامات التجارية الكبرى حملاتها التسويقية على المنصة.

وأدّى دعم ماسك لمنشور اعتبر معادياً للسامية على المنصة الأسبوع الماضي إلى وقف عدة شركات منها والت ديزني ووارنر براذرز ديسكفري إعلاناتها مؤقتاً على المنصة المعروفة سابقاً باسم تويتر.

وردت شركة إكس برفع دعوى قضائية ضد مجموعة ميديا ماترز المعنية بمراقبة وسائل الإعلام قائلة إن المنظمة شوهت سمعة المنصة من خلال تقرير ذكر أن إعلانات علامات تجارية كبرى منها أبل وأوراكل ظهرت بجوار منشورات عن أدولف هتلر والحزب النازي.

وذكر التقرير أن الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أشارت إلى أكثر من 200 وحدة إعلانية لشركات مثل أمازون وكوكاكولا ومايكروسوفت وقف كثير منها الإعلانات مؤقتاً على المنصة أو يدرس وقف الإعلانات.

وقالت إكس أمس الجمعة إن 11 مليون دولار من الإيرادات معرضة للخطر وإن الرقم الدقيق يتغير مع عودة بعض المعلنين إلى المنصة وزيادة آخرين الإنفاق، وفقاً للتقرير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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