سياسة
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دعا لتهجير الفلسطينيين للأردن .. إدانات عربية لتصريحات برلماني هولندي متطرف
توالت الإدانات لتصريحات برلماني هولندي أنكر فيها حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، ودعا لتهجيرهم إلى الأردن، ما اعتبرته الخارجية الفلسطينية "دعوة لتصعيد العدوان على الشعب وتدخلاً في شؤونه"، فيما وصفت خارجية الأردن التصريحات بـ"تعرية للعنصرية".
دعا لتهجير الفلسطينيين للأردن .. إدانات عربية لتصريحات برلماني هولندي متطرف
إدانات واسعة للبرلماني الهولندي خيرت فيلدرز الذي دعا لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن. / صورة: AFP
25 نوفمبر 2023

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها السبت، بشدة التصريحات العنصرية للبرلماني الهولندي خيرت فيلدرز، التي أنكر فيها حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم، ودعا لتهجيرهم إلى الأردن.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك التصريحات "دعوة لتصعيد العدوان على شعبنا، وتدخلاً سافراً في شؤونه ومصيره"، وفق البيان.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني أسقط تلك التصريحات والمواقف، وأثبت عمق صموده في أرض وطنه، و"تمسُّك قيادته بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، كما أسقطتها المواقف الأخوية الشجاعة والتاريخية للمملكة الأردنية".

وطالبت الخارجية الفلسطينية الحكومة الهولندية بـ"إدانة ورفض" تلك التصريحات، "بما يتوافق مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتهما".

من جهته أدان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تصريحات النائب الهولندي، في اتصال هاتفي أجراه الصفدي مساء الجمعة مع نظيرته الهولندية هانكي برونز سلوت، وفق بيان للخارجية.

وأكد الصفدي خلال الاتصال إدانة الأردن ورفضه المواقف العنصرية التي أعلنها النائب المتطرف خيرت فيلدرز، التي "تبنَّى فيها وهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن".

وشدد الوزير على أنه لا قيمة ولا أثر لهذه المواقف العبثية العنصرية المتطرفة للنائب الهولندي، وأن أثرها الوحيد هو تعرية عنصرية هذا النائب المتولدة من ثقافة كراهية مقيته.

وأطلق فيلدرز، وهو يميني متطرف معروف بمعاداته للإسلام، مؤخراً تصريحات أنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني، لا سيما حقه في دولته المستقلة ذات السيادة.

إدانات عربية لتصريحات النائب المتطرف

في نفس السياق أدانت جامعة الدول العربية والإمارات والبحرين واليمن تصريحات النائب الهولندي.

وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، الجمعة، إن التصريحات المتطرفة التي أطلقها مؤخراً الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز تجاه القضية الفلسطينية والمملكة الأردنية تعبّر عن تصورات وأوهام عنصرية عفا عليها الزمن، فضلاً عما تعكسه من جهل بطبيعة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وتاريخه، والإجماع العالمي حول سبل تسويته في إطار حل الدولتين.

والأربعاء الماضي فاز حزب الحرية اليميني المتطرف المناهض للإسلام، بزعامة فيلدرز، بـ37 مقعداً في الانتخابات التشريعية في هولندا، وفق نتائج أولية، وفي حال تمكنه من تشكيل ائتلاف حاكم سيصبح فيلدرز رئيساً للوزراء.

وخرج مئات الأشخاص إلى شوارع هولندا في وقت سابق الجمعة احتجاجاً على الفوز الحاسم الذي أحرزه اليميني خيرت فيلدرز في الانتخابات البرلمانية، فيما دعت منظمات إلى تنظيم مسيرة حاشدة في أمستردام.

واحتشد مئات الأشخاص في ساحة دام بوسط أمستردام، مساء الخميس، ليعربوا عن معارضتهم للتمييز العنصري والإسلاموفوبيا (رهاب الإسلام).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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