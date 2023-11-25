قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ "الطلب على المنتجات والخدمات الحلال المعتمدة يتزايد لأن هذه المنتجات نظيفة وصحية ويفضلها المسلمون".

جاء ذلك في رسالة مصورة إلى "القمة العالمية التاسعة للحلال"، والنسخة العاشرة من معرض "إكسبو" للمنتجات الحلال لدول منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، السبت.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن "إجمالي حجم سوق الحلال العالمية يبلغ حالياً 5 تريليونات دولار، ويشمل ذلك قطاعات مختلفة على رأسها المواد الغذائية، والسياحة ومستحضرات التجميل والتمويل".

وجدد دعوته لجميع دول منظمة التعاون الإسلامي لتصبح أعضاء في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، وبالتالي القضاء على الإشكاليات والخلافات المتعلقة بمنح شهادات الحلال واعتمادها.

كما لفت الرئيس أردوغان إلى أن "تركيا أظهرت الأهمية الكبيرة التي توليها هذا الموضوع من خلال هيئة اعتماد الحلال التي أسستها".

وأضاف: "عبر دعم هيئتنا وأنشطتها دائماً، سنضمن وصول قطاع الحلال إلى المكانة التي يستحقها في بلدنا".

يشار إلى أن القمة العالمية للحلال والمعرض المرافق يقامان تحت رعاية الرئاسة التركية.