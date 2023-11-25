قُتل 10 مدنيين وأصيب حادس عشر في هجوم لقوات نظام بشار الأسد على عمال زراعيين بقرية "قوقفين" بريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول، السبت، بأن الهجوم نفذته قوات النظام والمجموعات الإرهابية المدعومة إيرانيّاً، المتمركزة في قرية "خان السبل" جنوب المحافظة.

وأوضح أن الهجوم نُفِّذ بأسلحة "أرض-أرض" واستهدف عمالاً يقطفون الزيتون في قرية "قوقفين" جنوب إدلب.

وأسفر القصف عن مقتل 10 مدنيين، بينهم 7 أطفال وامرأة، وإصابة امرأة بجروح، حسب مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء).

وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقعت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانا عام 2017، لكن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/أيار 2020، توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، لكن قوات النظام تخرقه بين الحين والآخر.