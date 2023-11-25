أعلن متحدث وزارة الصحة بقطاع غزة، أشرف القدرة، إخلاء مستشفى الإندونيسي "بالكامل" والعمل على إجلاء بقية الجرحى من مجمع الشفاء الطبي.

وقال القدرة إن "المساعدات الطبية التي دخلت قطاع غزة غير كافية، وهي أقل بكثير مما كان يدخل سابقاً"، مشيراً إلى إخلاء مستشفى الإندونيسي "بالكامل" والعمل على إجلاء بقية الجرحى من مجمع الشفاء الطبي.

وحذر من أن "الوضع الصحي في قطاع غزة سيئ جدّاً وكارثي للغاية ومنهار ولا توجد أي مقومات صحية".

وطالب القدرة بـ"وضع آليات ضامنة لتعزيز المنظومة الصحية وتوفير الخدمات الصحية لمناطق شمالي القطاع".

وأوضح أن "مستشفيات المعمداني والعودة وكمال عدوان تعمل بإمكانيات ضعيفة ومحدودة للغاية في شمالي القطاع الذي يوجد به نحو 900 ألف مواطن".

وتابع: "الوضع الصحي في غزة سيئ جدّاً وكارثي للغاية، ولا يوجد أي مقومات صحية. الوضع منهار بشكل شبه كامل".

وبشأن ما خلفته القوات الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي، الأكبر في قطاع غزة، قال القدرة: "إسرائيل أجرت عمليات تخريب واسعة وممنهجة في الشفاء. الاحتلال دمر كل شيء بالمستشفى وارتكب جرائم واضحة جدّاً".

وأشار إلى وجود جهود لإجلاء بقية الجرحى من المستشفى، "قد يحدث ذلك في وقت لاحق من اليوم السبت".

فاجعة بحق النازحين

في السياق، كشفت التهدئة الإنسانية في قطاع غزة، التي تمتد 4 أيام، عن فاجعة إنسانية ارتكبتها إسرائيل بقتل النازحين المدنيين "المؤمَّنين" في أثناء نزوحهم عبر شارع بحر، في مدينة غزة.

وجرى نشر صور على منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر جثث الضحايا الذين قضوا في غارة إسرائيلية، وبجانبهم سيارة مدنية على طول شارع الرشيد، غربي قطاع غزة.

ووفقاً للفيديو المنشور، يظهر أن الجيش الإسرائيلي استهدف تلك السيارة، ما أدى إلى مصرع مَن كانوا بداخلها.

وقبل التهدئة الإنسانية، لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني من الوصول إلى منطقة بحر قطاع غزة، بسبب القصف الإسرائيلي العنيف.

وكان الجيش الإسرائيلي دعا سكان شمال قطاع غزة، ومدينة غزة، للتوجه إلى المناطق الجنوبية للقطاع.

صمود الأهالي

ووسط الخراب والركام في القطاع، يصر عديد من العائلات على البقاء في أماكنها، ومنها عائلة فلسطينية مكونة من 6 أفراد تحتمي في غرفة متصدعة بدير البلح، وهي ما تبقى من منزلهم الذي دمره الجيش الإسرائيلي في حربه على غزة، ما فرض عليهم ظروفاً إنسانية قاسية.

ويواصل أفراد العائلة حياتهم بصعوبة بعد أن دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلهم المكون من طابقين، الشهر الماضي، ما تسبب في إصابة الأب خالد ناجي (51 عاماً) بجروح شديدة.

وعلى أنقاض المنزل المدمر، تقطّع زوجته سهام ناجي (48 عاماً) حبات الطماطم والفلفل استعداداً لتحضير طعام الإفطار لعائلتها بمعاونة زوجها وطفلها الصغير.

ورغم ذلك، يتمسك أفراد العائلة بالبقاء في منزلهم حتى بعد دماره، حيث يعملون بتفانٍ لتوفير الاحتياجات الأساسية وتأمين لقمة العيش، في ظل ما يعيشونه من ظروف مأساوية بسبب الحرب.

وتحتمي تلك العائلة في غرفة متصدعة، وهي ما تبقى من المنزل للنوم بها وقضاء أوقاتهم داخلها.

وقال خالد إن "القصف تسبب في جروح عميقة بيدي وحروق في جسمي بعد أن خرجت من تحت الأنقاض، حيث كانوا يطلبون مني أن أقول الشهادتين، نظراً للخطورة التي كانت تهدد حياتي".

وأضاف: "بعد قصف منزلي والشفاء من إصابتي قليلاً، عدت إليه لأجد البيت مدمراً، وكان هذا هو المكان الذي كنت أجهز فيه شقة لابني الأكبر ليتمكن من الاستعداد لزواجه من ابنة أخي".

اتفاق هدنة

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية، المحددة مبدئيّاً بـ4 أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ).

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق سراح 50 أسيراً إسرائيليّاً من غزة جرى إطلاق 13 منهم، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيّاً من السجون الإسرائيلية، جرى إطلاق 39 منهم، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وعلى مدى الثمانية والأربعين يوماً الماضية، شنَّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت 14 ألفاً و854 شهيداً فلسطينيّاً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين 36 ألفاً، بينهم أكثر من 75 بالمئة أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.