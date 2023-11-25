ثمنت حركة حماس الفلسطينية، السبت، موقف رئيسَي الوزراء البلجيكي والإسباني "الرافض لتدمير قطاع غزة وقتل المدنيين".

وقالت الحركة في بيان: "نثمّن المواقف الواضحة والجريئة لرئيس الوزراء البلجيكي (ألكسندر دي كرو)، الذي أكّد رفضه تدمير غزة وقتل المدنيين، ورئيس الوزراء الإسباني (بيدرو سانشيز)، الذي أدان القتل العشوائي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة".

ودعت حماس دول العالم إلى "الانحياز إلى عدالة القضية الفلسطينية، وحق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ودعم هذه المواقف الجريئة، وتصعيدها ضد الاحتلال".

وشددت على ضرورة "وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها (إسرائيل) على شعبنا الفلسطيني، ومحاسبة قادته على جرائمهم بحق الأطفال والمدنيين العزل".

وجاءت تصريحات رئيسي الوزراء الإسباني والبلجيكي خلال مؤتمر صحفي عقداه الجمعة، عند معبر رفح المصري على حدود قطاع غزة، بعد يوم من زيارتهما إسرائيل، حيث التقيا رئيسَ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث التقيا الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال سانشيز إن "قتل المدنيين الأبرياء بلا تمييز (في غزة)، بمن في ذلك الآلاف من صغار السن غير مقبول على الإطلاق". داعياً لوقف دائم لإطلاق النار من أجل إنهاء "الوضع الكارثي" لسكان القطاع.

وأضاف أن "الوقت قد حان للمجتمع الدولي، وبخاصة الاتحاد الأوروبي ودولِه الأعضاء، للاعتراف بدولة فلسطين".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البلجيكي أن على إسرائيل أن تحترم القانون الإنساني الدولي، وأن "مقتل المدنيين يجب أن يتوقف".

وإثر ذلك، انتقد نتنياهو تصريحات الزعيمين الأوروبيين، فيما استدعت الخارجية الإسرائيلية سفيرَي إسبانيا وبلجيكا في تل أبيب لـ"محادثة توبيخ حادة"، واصفة تصريحات المسؤولين بـ"المزاعم الكاذبة التي تقدم الدعم للإرهاب".

لكن دي كرو عبر لاحقاً في تدوينة من خلال حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، عن تمسّكه بالتصريحات التي أدلى بها، مجدِّداً دعوته لتجنّب مقتل مزيد من المدنيين.

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

وعلى مدار 48 يوماً شن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الخميس، 14 ألفاً و854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بينما تجاوز عدد المصابين 36 ألفاً، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.