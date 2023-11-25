قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "إن المنشورات المؤججة لمعاداة السامية وكراهية المسلمين على الشبكة العنكبوتية مقلقة للغاية".

جاء ذلك في كلمة مصورة إلى القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي بإسطنبول، المنظَّمة من قبل دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، والتي تستغرق يومين وتختتم في وقت لاحق السبت.

وقال تورك: "في سياق التطورات المدمرة بالشرق الأوسط، فإن المضايقات عبر الإنترنت والمنشورات التي تحوي خطابَ تجريد من الإنسانية تؤجج معاداة السامية والكراهية ضد المسلمين داخل المنطقة وخارجها، وهذا مقلق للغاية".

وشدد على أن "حملات التضليل المنظمة تغذي الكراهية والتمييز ضد المجموعات الأخرى".

ولفت المفوض الأممي إلى أن "الدول والشركات تترتب عليها مسؤوليات في مواجهة خطابات ضارة مثل هذه".

وتابع: "نشعر بقلق بالغ لرؤية بعض المسؤولين الحكوميين والشركات ينشرون معلومات كاذبة أو مضللة عن طريق الحد من الوصول إلى المعلومات أو استخدام سلطتهم ونفوذهم لتحقيق مصالحهم الخاصة، بدلاً من الاستثمار في الوصول إلى المعلومات".