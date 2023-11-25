تستضيف مدينة إسطنبول، على مدار 4 أيام فاعليات معرض حلال إكسبو الدولي بنسخته التاسعة والقمة العالمية للحلال، برعاية من الرئاسة التركية وتستمر حتى الأحد المقبل.

وتقام فاعليات المعرض في مركز إسطنبول للمعارض بجانب مطار أتاتورك الدولي، بمشاركة أكثر من 500 شركة تركية وعالمية تمثل 40 دولة، وتُنتظَر مشاركة 40 ألف زائر للمعرض من خارج تركيا.

كما يشارك كبار المستثمرين في الصناعة ومؤسسات الرعاية الصّحية ووكالات السّفر والمستشفيات والخبراء، ويتضمن الحدث قمة الحلال العالميّة أيضاً، وعقد اجتماعات ثنائية مباشرة.

ويشهد المعرض مشاركة من الشركات من مختلف دول العالم، وتشارك الجاليات العربية ومنظمات المجتمع المدني العربية في المعرض. كما افتُتح معرض أوراسيا للسياحة الطبية بنسخته الأولى.

وحضر الجلسة الافتتاحية وزير التجارة التركي عمر بولات، الذي ألقى كلمة شدد فيها على أهمية الفاعلية على المستوى الدولي والعالم الإسلامي.

سوق الحلال

وقال إمره إيته نائب رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض والقمة: "نرحب بكم في معرض حلال إكسبو والقمة العالمية، بعنوان كشف الفرص في اقتصاد تجارة الحلال، ويتضمن أيضاً معرضاً للسياحة الطبية".

وأضاف: "هذه الفاعليات تُقام برعاية مباشرة من الرئيس رجب طيب أردوغان، إذ ساهم ذلك في وصول الفاعليات إلى هذا المستوى فضلاً عن دعم مؤسسات الدولة التركية".

وقال إن "أكبر مسؤولية للمسلم هو العيش في دائرة الحلال، ومن أجل ذلك من الضروري لقمة الحلال له، وتشمل السلام والرحمة والمحبة والبركة والأفعال الحميدة، وقوة الحق، وتقوم على مبدأ الربح المشترك".

وذكر أن ما تشهده فلسطين "لا يمكن السكوت عنه من خلال ممارسات إسرائيلية وحشية، هي مثال على الظلم وتسلط القوي، وليس سيطرة الحق كما في الحلال، ويجب على المجتمع الدولي أن يقدم على خطوات من أجل إحلال السلام".

وأوضح أن "سوق الحلال لا تهم المسلمين فقط بل كل المستهلكين، وفي تركيا يوجد سعي لتشجيع هذه التجارة وتحول تركيا إلى مركز في هذا الصدد، ونقول من إسطنبول إن الحلال ليس مجرد لواصق، بل عمل قيم ونزاهة وأخلاق".

وختم بالقول: "اليوم تجاوز حجم تجارة الحلال في العالم 7 تريليونات دولار.. نأمل أن تتجاوز في خمس سنوات قادمة حاجز 10 تريليونات دولار".

من ناحيته، قال إحسان أوغوت الأمين العام لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية: "نعمل على إجراءات منح التصريحات والوثائق للمنتجات التي توافق المعايير المناسبة لمنتجات الحلال، والتصدي للتحديات في العالم الحديث، إذ تجتمع اللجان التقنية وتتناول التطورات المتعلقة بتسجيل المعايير في العالم الإسلامي".

وأكمل: "نعمل أيضاً على تطوير أعمال المعهد وله علاقات مع منظمات دولية، ونعمل بكل طاقتنا عبر فريقنا لتلبية الاحتياجات المتواصلة لوضع المعايير للحلال وتقديم الشهادات المناسبة لها.. هذه القمة تلعب دوراً مهماً في هذا الصدد وفي تطوير ثقافة الحلال وفق أسس علمية".

علامة تجارية مشتركة

وشدد رياض السوسي، الأمين العام المساعد للمعهد السعودي للمواصفات والمقاييس والجودة، على ضرورة إقامة تعاون جديد بين منظمة التعاون الإسلامي والمعهد السعودي للمواصفات والمقاييس والجودة لإنشاء علامة تجارية مشتركة بشعاراتهما.

وقال السوسي: "يمكن تعزيز معايير الحلال من خلال ضمان الاعتراف بهذه العلامة التجارية من قبل جميع المستهلكين الحلال وأن تستخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة هذه العلامة التجارية".

وحسب ما كشف تقرير الاقتصاد الحلال لمنظمة التعاون الإسلامي، نجحت تركيا وإندونيسيا وماليزيا في تأمين مراكز بين أكبر 20 مصدراً للمنتجات الحلال.

وفيما يتعلق بالطلب الاستهلاكي المرتفع على المنتجات الحلال، فإن هذا الحدث يمثل فرصة قوية للاستثمار والإنتاج والتصدير بين دول منظمة التعاون الإسلامي من خلال إقامة منصة تعاونية وعرض إمكانات السوق.