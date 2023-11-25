وقّعت تركيا وروسيا، السبت، بروتوكول الدورة الـ18 للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة في العاصمة التركية أنقرة.

وعُقد اجتماع الدورة الـ18 للجنة المشتركة التركية الروسية في مقر وزارة التجارة بأنقرة، ويمثل خارطة طريق جديدة لتعزيز العلاقات بين البلدين في هذا الإطار.

ووقّع البروتوكول من الجانب التركي وزير التجارة عمر بولات، وعن الجانب الروسي نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.

وفي كلمة خلال مراسم التوقيع، قال بولات، إنهم يريدون الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى أعلى من خلال تنفيذ البنود الواردة في نص البروتوكول الذي جاء نتيجة عمل مشترك بين الطرفين.

ولفت إلى أن "البروتوكول يشمل مجالات عديدة مثل التجارة والجمارك والطاقة والزراعة والصناعة والتوحيد القياسي والنقل والسياحة والمقاولات".

وأضاف بولات: "يمكننا وصف البروتوكول بأنه خريطة طريق تحدد المسار الذي ستتبعه العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا في السنوات المقبلة".

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، إنهم أجروا مباحثات شفافة وبنّاءة اليوم (السبت) في أنقرة.

وأضاف: "حددنا قضايا التعاون للمستقبل، وقرّبنا مواقفنا بشأن بعض القضايا في التعاون الثنائي".

وأردف: "نحرز تقدماً إيجابياً في جميع مجالات التعاون بين روسيا وتركيا".

وعلى هامش الاجتماع، عقد لقاء في المجمع الرئاسي بأنقرة، بين جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، وألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي.

وتخلل اللقاء تأكيد الطرفين لضرورة رفع التبادل التجاري بين تركيا وروسيا إلى 100 مليار دولار.

ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف، أكد الجانبان أهمية تنويع الاستثمارات المتبادلة وبالأخص في مجال تعزيز البنى التحتية للمواني، وتسريع مراحل التصدير، وتنويع السلع التجارية المصدّرة.

وشهد اللقاء أيضاً مباحثات حول الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي أكد يلماز ونوفاك، ضرورة حلّه عبر الحلول السلمية الدائمة.

كما لفت المسؤولان إلى استعداد تركيا وروسيا لبذل الجهود اللازمة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وحضر اللقاء مسؤولون وبرلمانيون ودبلوماسيون من البلدين.

وشهدت العلاقات التركية-الروسية خلال السنوات الأخيرة تقارباً، تحتل فيه الروابط الاقتصادية الوثيقة حيزاً كبيراً.