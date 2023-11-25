شهدت أسواق قطاع غزة في اليوم الثاني للهدنة الإنسانية المؤقتة توافد آلاف الفلسطينيين لشراء احتياجاتهم الأساسية، بعد رحلة نزوح شاقة جنوباً نتيجة الحرب الإسرائيلية المدمرة على شمال القطاع.

وتمكن المزارعون الفلسطينيون من قطف بعض الخضراوات من أراضيهم، التي لم يكونوا قادرين على الوصول إليها بسبب الحرب على غزة.

كما تمكنت المحال التجارية من فتح أبوابها لبيع ما بداخلها من سلع، وتخفيف المعاناة على سكان غزة.

وقال الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب: "إن ما يحدث من نشاط في الأسواق يرتبط بمحاولة تأمين الاحتياجات الغذائية والملبوسات للسكان، استغلالاً لفترة الهدوء (النسبي)".

وأضاف: "الحالة الأمنية في غزة وتهديدات إسرائيل بمواصلة عملياتها بعد الهدنة تثير مخاوف الفلسطينيين من فقدان الأمان الغذائي".

وأشار أبو جياب إلى أن "التهجير الداخلي من شمالي القطاع ومدينة غزة، إضافة إلى الضغط الناجم عن التهجير على القطاع التجاري في المناطق الشمالية، أدى إلى نفاد مخزونات المحلات التجارية".

وتابع: "الهدنة وتهديدات إسرائيل المستمرة دفعت السكان والنازحين لاقتناء أكبر كمية ممكنة من السلع الغذائية".

وأُرغم آلاف الفلسطينيين على النزوح جنوباً من شمال قطاع غزة، دون توفر مقومات الحياة الأساسية، ما فاقم من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهونها منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

حجم الدمار

وكشفت الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة عن تدمير الجيش الإسرائيلي مركز رشاد الشوا الثقافي في حي الرمال بمدينة غزة شمالي القطاع.

ودمر الجيش الإسرائيلي مركز رشاد الشوا الثقافي الذي أنشئ في 1985، والمكون من 3 طوابق.

ويتبع المركز الثقافي بلدية مدينة غزة، وهو على مستوى فلسطين، إذ سمي نسبة إلى رئيس بلدية غزة السابق رشاد الشوا، حسب الموقع الإلكتروني للبلدية.

ويحتوي المركز على مكاتب وصالات كبيرة تستضيف فاعليات ثقافية ودينية في مدينة غزة.

واستخدم المركز خلال الحرب لإيواء آلاف النازحين الذين هدمت منازلهم بفعل القصف الإسرائيلي على المدينة، لكنهم نزحوا بعدها باتجاه جنوب القطاع، ولم يكونوا داخله وقت تدميره، حسب مراسل الأناضول.

حفر تحت الأنقاض

في غضون ذلك يحاول فلسطينيون بأيديهم البحث عن جثامين أقربائهم الذين قُتلوا في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة بقطاع غزة خلال أيام الحرب، مستفيدين من الهدنة.

وانتشر مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر الصعوبات والتحديات التي يواجهها أهالي قطاع غزة في استخراج جثامين أقربائهم.

وأظهر مقطع فيديو، نقلته وسائل إعلام فلسطينية، انهيار مبنى بالكامل على من بداخله، خلّف عالقين يحتاجون إلى معدات ثقيلة لإخراجهم.

وتعكس تلك الحوادث الصعوبات التي تواجه فرق الدفاع المدني الذين هم في أمسّ الحاجة إلى معدات ثقيلة لإخراج جثامين قتلى فلسطينيين في قصف إسرائيلي.

وأمس الجمعة، قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة: "إن إجمالي المفقودين وصل إلى نحو 7 آلاف شخص"، موجودين إما "تحت الأنقاض أو جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات".

وأوضح المركز أن "مصير المفقودين لا يزال مجهولاً، بينهم أكثر من 4 آلاف و700 طفل وامرأة".

اتفاق الهدنة

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.​​​​​​​

والجمعة، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 39 فلسطينياً، 24 امرأة و15 طفلاً، ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس، التي أبرمت بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وفي المقابل، أفرجت حماس عن 13 إسرائيلياً من النساء والأطفال بعضهم يحمل جنسية مزدوجة، إضافة إلى عدد 10 تايلنديين وفلبيني واحد، كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.​​​​​​​