قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، السبت، إن قواتهم ستستأنف الهجوم على قطاع غزة فور انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة مع حركة حماس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) عن هاليفي قوله: "سنعود فور انتهاء وقف إطلاق النار إلى مهاجمة غزة والمناورة فيها، وسنفكك حماس، وممارسة ضغوط كبيرة جداً لإعادة أكبر عدد ممكن من الأسرى".

وأضاف هاليفي: "لقد أنجزنا أمس (الجمعة) الإجراءات الخاصة بعودة المجموعة الأولى من النساء والأطفال الأسرى، أما اليوم (السبت)، وبعد ساعات قليلة، فآمل أن تصل الدفعة الثانية".

وأمس الجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07: 00 بالتوقيت المحلي (05: 00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن 39 فلسطينياً، 24 امرأة و15 طفلاً، الجمعة، ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس التي أبرمت بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

في المقابل، أفرجت حماس عن 13 إسرائيلياً من النساء والأطفال بعضهم يحملون جنسية مزدوجة، إضافة إلى 10 تايلنديين وفلبيني واحد، كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت 14 ألفاً و854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين 36 ألفاً، بينهم أكثر من 75% أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.