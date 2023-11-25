أعلنت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس"، السبت، تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين، دون تحديد موعد محدد لمواصلة العملية.

جاء ذلك في بيان مقتضب لـ"القسام" عبر منصة تلغرام، عقب إعلان وسائل إعلام فلسطينية،بدء تسليم الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في البيان، إنها "قررت تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال بنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها".

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن في وقت سابق اليوم، دخول 61 شاحنة مساعدات إغاثية إلى شمال غزة.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة بين "حماس" وإسرائيل، إدخال 200 شاحنة يومياً من المواد الإغاثية والطبية والوقود لكل مناطق القطاع.

وفي وقت سابق السبت، قال مسؤول إسرائيلي، لقناة (12) العبرية الخاصة، إنّ "أسبابا فنية" وراء تأخر بدء عملية الإفراج عن المحتجزين الاسرائيليين في غزة.

وأوضح أنّ الإفراج عن الدفعة الثانية سيتم اليوم (السبت)، وأن "كل شيء سيكون على ما يرام".

وفي وقت سابق السبت، ذكرت وسائل إعلام عبرية، من بينها قناة (12) وصحيفة "يديعوت أحرنوت" أنّ خلافًا بين إسرائيل و"حماس"، أدى إلى تأجيل موعد إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى المحتجزين في غزة.

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية حسب الأقدمية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن 39 فلسطينيا، 24 امرأة و15 طفلا، الجمعة، ضمن صفقة التبادل مع حركة "حماس" التي أبرمت بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وفي المقابل، أفرجت "حماس" عن 13 إسرائيليا من النساء والأطفال بعضهم يحملون جنسية مزدوجة، إضافة إلى 10 تايلنديين وفلبيني واحد، كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.