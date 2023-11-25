أكد وزير الإعلام اللبناني، زياد مكاري، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي، وليد عمار اللافي، أهمية القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي التي استضافتها مدينة إسطنبول التركية على مدى يومين.

وفي كلمة خلال جلسة ختام القمة، السبت، أعرب الوزير اللبناني عن شكره تركيا ورئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على الاستقبال وكرم الضيافة.

كما أعرب مكاري عن امتنانه لكل من أسهم في تنظيم القمة بطريقة احترافية للغاية.

وفي سياق آخر، أشار مكاري إلى أن الوضع في قطاع غزة يمكن وصفه بالإبادة الجماعية ضد شعب وثقافة وإرث.

ولفت إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف أيضاً منتسبي وسائل الإعلام، وأودى بحياة عديد من الصحفيين.

بدوره، أعرب الوزير الليبي عن شكره رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، مؤكداً أن القمة فعالية ذات أهمية.

وأشار اللافي إلى مشاركة ضيوف مهمين للغاية في القمة وجرت مناقشة قضايا مختلفة.

وانطلقت، أمس الجمعة، القمة الدولية الثالثة للتواصل الاستراتيجي "Stratcom Summit" برعاية رئاسة الاتصال في الرئاسة التركية.

واستمرت القمة يومين، عُقدت خلالها عدة جلسات، بمشاركة مؤسسات وهيئات عامة وخاصة وخبراء محليين وأجانب من 30 دولة.