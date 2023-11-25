سياسة
2 دقيقة قراءة
"فاعلية هامة".. إشادة عربية بالقمة الدولية للاتصال الاستراتيجي
أعرب وزير الإعلام اللبناني ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي، عن امتنانهما للاستقبال التركي وتنظيم القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي بشكل احترافي.
"فاعلية هامة".. إشادة عربية بالقمة الدولية للاتصال الاستراتيجي
وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد عمار اللافي / صورة: AA
25 نوفمبر 2023

أكد وزير الإعلام اللبناني، زياد مكاري، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي، وليد عمار اللافي، أهمية القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي التي استضافتها مدينة إسطنبول التركية على مدى يومين.

وفي كلمة خلال جلسة ختام القمة، السبت، أعرب الوزير اللبناني عن شكره تركيا ورئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على الاستقبال وكرم الضيافة.

كما أعرب مكاري عن امتنانه لكل من أسهم في تنظيم القمة بطريقة احترافية للغاية.

وفي سياق آخر، أشار مكاري إلى أن الوضع في قطاع غزة يمكن وصفه بالإبادة الجماعية ضد شعب وثقافة وإرث.

ولفت إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف أيضاً منتسبي وسائل الإعلام، وأودى بحياة عديد من الصحفيين.

بدوره، أعرب الوزير الليبي عن شكره رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، مؤكداً أن القمة فعالية ذات أهمية.

وأشار اللافي إلى مشاركة ضيوف مهمين للغاية في القمة وجرت مناقشة قضايا مختلفة.

وانطلقت، أمس الجمعة، القمة الدولية الثالثة للتواصل الاستراتيجي "Stratcom Summit" برعاية رئاسة الاتصال في الرئاسة التركية.

واستمرت القمة يومين، عُقدت خلالها عدة جلسات، بمشاركة مؤسسات وهيئات عامة وخاصة وخبراء محليين وأجانب من 30 دولة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us