سياسة
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خلال "قمة ستراتكوم".. ألطون: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بشكل علني
قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة أمام أعين العالم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، مؤكداً أن إسرائيل تستهدف منع الوصول إلى المعلومات الصحية، وتلويث الحقيقة بأخبار كاذبة.
خلال "قمة ستراتكوم".. ألطون: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بشكل علني
ألطون: قمة ستراتكوم تدين جرائم الحرب الإسرائيلية / صورة: AA
25 نوفمبر 2023

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة أمام أعين العالم في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها ألطون خلال القمة الدولية للاتصالات الاستراتيجية "ستراتكوم" المقامة في إسطنبول، اليوم السبت.

وقال ألطون إن قمة (ستراتكوم)، التي نظمتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أصدرت إعلان نيّات في يوم اختتامها، اليوم السبت، أدانت فيه المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة ووصفتها بجرائم حرب.

وأضاف ألطون: "إن الاحتلال والمذبحة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، تؤذي الضمير العالمي، وتنتهك القانون الدولي بشكل علني”.

وأشار إلى أن القمة أدانت أيضاً في إعلان نيّاتها "جميع الأنشطة الإسرائيلية التي تستهدف وسائل الإعلام، وبالتالي منع الوصول إلى المعلومات الصحية، وتلويث الحقيقة بأخبار كاذبة”.

كما سلط ألطون الضوء على أنهم سيحاربون بشكل جماعي المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة وجميع أشكال التلاعب بالمعلومات.

وحول أهمية إنشاء رؤية اتصالات استراتيجية تعطي الأولوية للحقيقة والشفافية والمساءلة، قال ألطون: "باعتبارنا أصحاب مصلحة في مجال الاتصالات الاستراتيجية، فإننا ملتزمون تطوير درع دفاعية وممارسات نموذجية ضد التهديدات الهجينة".

وتابع: "نعتبر التواصل العام مجالاً أساسيّاص للخدمة، ونعلن أننا نعطي الأولوية للقيم الأخلاقية لاستراتيجية مشتركة تركز على الإنسان والمواطن".

وأضاف: "نعلن أيضاً أننا سنحارب من يستخدم هذه القدرات التكنولوجية لتشويه الحقيقة لإنشاء محتوى كاذب ومتلاعب”.

وعلى مدى الأيام الثمانية والأربعين الماضية، شنَّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت 14854 شهيداً فلسطينيّاً، بينهم 6150 طفلاً، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين 36 ألفاً، بينهم أكثر من 75% أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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