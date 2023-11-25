قال عضو قيادة حركة حماس هشام قاسم، اليوم السبت، إن الحركة أطلقت سراح 11 محتجزاً تايلندياً في صفقة التبادل التي جرت الجمعة استجابة للوساطة التركية.

وأضاف قاسم في تصريح لـTRT عربي أن "الإخوة في تركيا عملوا على ترتيب إطلاق سراح نحو 11 محتجزاً من الجنسية التايلندية"، لافتاً إلى أن الحركة أطلقت سراحهم استجابة للوساطة التركية.

وقال: "تواصلنا في قيادة حركة حماس مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وأجرينا زيارات لرئاسة الجمهورية التركية".

وواصل: "كان الحديث عن إطلاق سراح بعض الأسرى من أجل الحفاظ على سلامتهم لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت تقصف كل شيء، وهو ما اعترفت به صحف عبرية في تحقيق مبدئي لوزارة الداخلية".

وأمس الجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية حسب الأقدمية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن 39 فلسطينياً، 24 امرأة و15 طفلاً، الجمعة، ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس التي أبرمت بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وفي المقابل، أفرجت حماس عن 13 إسرائيلياً من النساء والأطفال بعضهم يحمل جنسية مزدوجة، إضافة إلى 10 تايلنديين وفلبيني واحد، كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.