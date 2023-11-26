سياسة
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ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل.. إسرائيل تفرج عن 39 أسيراً فلسطينياً
أفرجت إسرائيل عن 39 أسيراً فلسطينياً، 6 سيدات و33 طفلاً، وذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل المبرمة بين إسرائيل وحركة حماس، وسط استقبال مواطنين مرددين الشعارات المهنئة بالإفراج عنهم، وأخرى داعية للإفراج عن الأسرى كافة في سجون إسرائيل.
ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل.. إسرائيل تفرج عن 39 أسيراً فلسطينياً
مئات المواطنين يستقبلون المعتقلين المفرج عنهم في ساحة بلدية البيرة بالضفة الغربية. / صورة: AA
26 نوفمبر 2023

أفرجت إسرائيل ليل السبت/الأحد عن 39 أسيراً فلسطينياً، 6 سيدات و33 طفلاً، وذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل المبرمة بين إسرائيل وحركة حماس.

وحسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "نقلت حافلة وسيارات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، عدداً من المعتقلين المفرج عنهم من سجن عوفر العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله إلى بلدية البيرة بالضفة الغربية".

وأضافت: "في حين جرى الإفراج عن المعتقلات المقدسيات وعددهن 5 بجانب طفل واحد، من معتقل المسكوبية في القدس المحتلة، حيث كانت عائلاتهم باستقبالهم".

والسيدات الستة المفرج عنهن هنّ: ميسون موسى الجبالي من بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وإسراء جعابيص وعائشة الأفغاني وشروق دويات ونورهان عواد وفدوى حمادة وجميعهن من القدس.

واستقبل مئات المواطنين، المعتقلين المفرج عنهم في ساحة بلدية البيرة، مرددين الشعارات المهنئة بالإفراج عنهم، وأخرى داعية إلى الإفراج عن كل المعتقلين في سجون إسرائيل.

وفجر الأحد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب تلقت قائمة الرهائن الذين سيُطلق سراحهم ضمن صفقة التبادل.

ووصلت الدفعة الثانية من الأسرى والمحتجزين لدى حماس إلى إسرائيل ضمن صفقة التبادل.

ووفق السلطات المصرية والإسرائيلية، أُطلق سراح 13 أسيراً ومحتجزاً إسرائيلياً، كما أفرجت حركة حماس عن أربعة محتجزين تايلانديين.

وأظهرت لقطات تليفزيونية الأسرى والمحتجزين على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بعد مغادرة غزة، حيث سلمتهم حماس إلى لجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية الجمعة عن 39 فلسطينياً، 24 امرأة و15 طفلاً، فيما أفرجت حركة حماس عن 13 إسرائيلياً من النساء والأطفال، بعضهم يحملون جنسية مزدوجة، إضافة إلى 10 تايلنديين وفلبيني واحد، كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والجمعة دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية حيّز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05: 00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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